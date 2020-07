Atención porque Tom Cruise 'is running for President' #TomCruise2020

Fantasía.

Está claro que todavía no nos hemos recuperado de la gran noticia del pasado fin de semana. Sí, efectivamente, nos referimos a esa en la que Kanye West anunció que presentaba su candidatura a presidente de los Estados Unidos de América. Un anuncio que algunos se tomaron a broma, pero que no lo es. De hecho, y aunque ya llega tarde para ser apoyado por el partido demócrata o republicano, el rapero podría perfectamente presentarse como independiente.

Así las cosas, no sería de extrañar que algún que otro actor de Hollywood quisiese pisarle los talones a Kanye West. ¿Algún voluntario? Pues sí y no. Twitter se despertaba hace días con un vídeo en el que podíamos ver a Tom Cruise anuciando que 'Tom Cruise is running for President'. O sea, claro, imaginaos el revuelo que se originó. Pero todos tranquilos porque todo tiene una explicación bastante sencilla y, sobre todo, muy original.

En un vídeo en el que se ve a Tom Cruise (o no) corriendo, el actor explica por qué él está 'running for President'. Pero literal. Porque 'running' es tanto correr como presentarse a un puesto electoral, véase 'running for President'. Aclarado esto, dentro vídeo.

Y aunque este vídeo se filmó en 2019 y fue realizado por Miles Fisher, un empresario que en sus ratos libres se dedica a hacer vídeos tan buenos como este, la mismísima Sharon Stone se hizo eco de él y se postuló como su secretaría de prensa o cualquier otro puesto que estuviese disponible.

Un vídeo que ha vuelto a hacerse viral al ser lanzado de nuevo en Twitter por el actor James Woods quien aprovechó para preguntar si alguien más había pensado que era el mismísimo Tom Cruise.

How many of you thought this was really him? That’s how good this guy is... @milesfisher https://t.co/EGjT5DFqUU — James Woods (@RealJamesWoods) July 6, 2020

Sin duda, un vídeo que demuestra que las redes sociales y las personas, en muchas ocasiones, son la mejor combinación para crear auténticas obras de arte en cuanto a humor y originalidad.