No es la primera vez que la actriz cuenta su experiencia de autosuperación

Noelia Murillo

Quizá no esté en tu radar de actrices imprescindibles por sus dotes artísticas, aunque puede ser que sí, pero lo más probable es que si piensas en Demi Lovato se te venga a la cabeza la idea de autosuperación. En estos últimos años, ha demostrado ser una persona sin complejos: tan pronto se rapa la cabeza como publica imágenes suyas en bikini o ropa interior sin la necesidad de filtros o retoques digitales.

Además de demostrar esa autenticidad que tanto se echa en falta en redes sociales, la que fuera Mitchie Torres en ‘Camp Rock’ ha puesto en evidencia que la mejor manera de enfrentarse a sus demonios es hacer públicas algunas confesiones muy duras. Entre ellas, varios episodios relacionados con las drogas (incluidas sobredosis), así como una violación de la que fue víctima durante su época Disney.

Con tal cantidad de traumas que no todo el mundo es capaz de superar y menos en circunstancias como la suya, debido a que es un personaje público, sobra decir que la también cantante tiene mucho mérito y valor por mostrar su lado más humano. A pesar de haber conocido algunos detalles realmente traumáticos de su vida en su documental, ‘Dancing With The Devil’, nos sigue sorprendiendo con momentos como el que ha compartido recientemente con sus seguidores.

Ha sido en Instagram donde la autora de ‘Confident’ ha querido contar cómo ha sido su primera experiencia rodando una escena de sexo. Lo ha hecho con una imagen en la que aparece muy bella con un sujetador negro y un short a juego con la que, una vez más, ha fomentado el ‘body positive’ que tanto reivindica a través de sus canales oficiales.

“Hoy he rodado una escena de sexo. La primera. Tenía un poco de ansiedad, pero el reparto y el equipo fueron tan profesionales que fue muy fácil trabajar con ellos, me dieron mucha seguridad desde el primer momento. Luego, pensé en lo orgullosa que estoy de poder sentirme lo suficientemente cómoda en mi piel como para hacer eso”, ha comentado al principio de su escrito.

Si bien es cierto que en alguna ocasión ha confesado que tuvo una época en la que tenía muchos complejos a la hora de mostrarse tal y como era frente a las cámaras, en sus últimas intervenciones públicas ha demostrado que todo eso se ha acabado y se ha convertido en una mujer muy segura de sí misma. Por ello, ha recordado que “antes rara vez mostraba mis brazos… ¡ahora me veis así” Es cierto que apenas se ve nada, pero aun así es mucho…”.

Además, ha incidido en la importancia “de celebrar las pequeñas victorias” y la necesidad de contarlo a los demás para hacerles partícipes de ellas. “No siempre me siento bien en mi piel, así que cuando lo hago y me siento suficientemente sexy para publicarlo… ¡lo hago!”, ha apuntado. Nada mejor que perder las vergüenzas y el miedo a ser criticada (si es que eso es posible teniendo en cuenta la extraordinaria personalidad de la artista) y hacerlo de esa manera.