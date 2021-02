Timothée Chalamet caracterizado como Eduardo Manostijeras es lo mejor que vas a ver hoy

El regreso de uno de nuestros personajes favoritos encarnado por el actor del momento.

Puede que no seamos demasiado expertas en fútbol americano pero nos hemos convertido en verdaderas fanáticas de la final de la Super Bowl. Se ha convertido ya en toda una tradición el trasnochar no solo para ver el partido sino para no perdernos ni un detalle de todo lo que rodea este gran acontecimiento.

Empezando por la gran actuación, que este año correrá a cargo de The Weeknd -aunque la rumorología dice que también Rosalía se subirá al escenario montado en el Raymond James Stadium de Tampa de Florida- justo un año después de que Jennifer Lopez y Shakira nos hicieran vibrar con sus respectivas actuaciones. Pero también por toda la publicidad que se crea en especial para esta jornada en el que es uno de los espectáculos mediáticos más impresionantes por el alcance que tiene en todo el mundo.

Hace unos días, de hecho, tuvimos la oportunidad de ver a John Travolta recrear junto a su hija el mítico baile de 'Grease' para el que creíamos iba a ser el anuncio más esperado de la noche, pero ahora estos planes se nos han trastocado por la reciente sorpresa que nos ha dado Timothée Chalamet en su perfil de Instagram.

El actor ha compartido algunas imágenes de un anuncio de coches en las que él aparece como protagonista. Pero no con su apariencia habitual sino convertido, ni más ni menos, que en uno de los personajes más míticos del mundo del cine: Eduardo Manostijeras.

Caracterizado como en 1990 vimos a Johnny Depp en la película de Tim Burton, el intérprete se mete en la piel de Edgar, el hijo de este hombre con manos cortantes, que es incapaz de hacer cosas cotidianas como jugar al fútbol o montar en autobús. Lo mejor de todo no es solo ver a Chalamet con este rostro pálido y pelo revuelto propio de este personaje, es que junto a él está Winona Ryder, la encargada de dar vida a Kim Boggs entonces y también 30 años después.

"Fue un momento muy surrealista y tambiéno muy, muy dulce para mí. Me quedé realmente impresionada por él y el trabajo de todos para armar el personaje. Es un chico tan hermoso, tan talentoso, tan increíblemente amable y único. Realmente la persona perfecta para encarnar ese personaje", ha comentado la actriz sobre su impresión al ver a Timothée Chalamet en este papel en el que se desenvuelve con genial soltura.

Aunque en la cinta original -¡alerta, spoiler!- Eduardo y Kim terminan separados, gracias a esta curiosa adaptación publicitaria de la continuación los fans han tenido la oportunidad de ver cómo hubiera sido el hijo de esta pareja que forma una de las historias de amor más peculiares del séptimo arte.