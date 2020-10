La tierna imagen inédita de Alessandro Lequio junto a su hijo Aless cuando era un bebé

El colaborador de televisión ha recordado a su hijo fallecido con esta fotografía en su cuenta de Instagram.

El recuerdo de Aless, hijo de Alessandro Lequio y Ana Obregón, sigue estando muy presente en la vida de sus padres. Han pasado solo 7 meses desde que el joven de tan solo 27 años falleciera víctima de un cáncer. El perfil de Instagram de Ana Obregón está plagado de fotos homenaje a su hijo y de palabras de cariño, agradecimiento y añoranza. Esta vez ha sido Alessandro Lequio quien ha querido mostrar a sus seguidores una tierna imagen en la que aparece sosteniendo entre sus brazos a su pequeño pocos días después de haber nacido.

La expresión con la que el colaborador de televisión mira a Aless habla por sí sola. La publicación ha recibido más de 400 comentarios de apoyo de sus seguidores.

El divorcio entre Alessandro Lequio y Ana Obregón no fue motivo para que su relación siguiera siendo buena y estrecha. En la última foto del perfil de Ana podemos ver cómo los dos aparecen abrazando a Aless el día de su graduación, luciendo orgulloso el birrete, además de otras imágenes en las que aparece la familia Lequio-Obregón al completo. “Gracias Alessandro por haberme dado no solo lo más importante de mi vida, sino ‘la vida’. Porque el día en que nació́ nuestro hijo Aless , ese día en realidad quien nació́ fui yo”, fueron las bonitas palabras que Ana quiso dedicar a su exmarido.

Desde que su hijo Aless falleciese, Ana Obregón se ha mantenido en un discreto segundo plano mediático y solo ha roto su silencio vía redes sociales. Una de las más emotivas tuvo lugar el día en el que hubiese sido el 28 cumpleaños de su hijo.

"Hoy hace 28 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento. Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado. Tengo el honor de ser tu madre , de haberte visto crecer , jugar, estudiar ,reír , superarte, madurar ,trabajar, brillar , amar, dar , sufrir , llorar y luchar hasta el final como un gladiador. Tu película favorita. Me ha llenado de orgullo verte soplar durante 27 años las velas de tu tarta de cumpleaños. Hoy el cielo se iluminará con 28 velas inmensas como tu y al soplarlas estoy segura que escucharás el infinito aplauso de muchas personas que te quieren y otras que te admiran porque tus huellas han conseguido que todos seamos mejores personas. Muchas felicidades hijo mío. No sabes cómo duele no poder estar a tu lado y la eternidad de tu ausencia. Te quiero desde siempre y para siempre".