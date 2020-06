Thimotée Chalamet: un huracán barre Hollywood

Según una ley no escrita, nos pierden los chicos malos. ¿Por qué, entonces, Thimotée Chalamet, el nuevo dandi, nos tiene enganchadas?

Laura Potrony | Woman.es

Con su pinta aniñada y frágil (su delgadez le ha valido más de una crítica, aunque él mantiene que es cuestión genética), el actor francoestadounidense (Nueva York, 27 de diciembre de 1995) está considerado, junto a Robert Pattinson (con quien trabajó en “The King”, un icono millennial). Destacan su educación y su delicadeza, pero mientras se convierte en el último galán de la pantalla, siguen las comparaciones: tras su actuación en “Miss Stevens” era el nuevo James Dean, y según la industria del cine, no se vivía el nacimiento de una estrella masculina así desde Leonardo DiCaprio en los 90, y menos aún, con una carrera a base de películas independientes. ¿Será Chalamet, con permiso de Pilar Miró, la reencarnación de Gary Cooper, que está en los cielos?

Estudió en LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts y siguiendo el consejo de su compañera de “Homeland”, Claire Danes, se matriculó en la Universidad de Columbia, aunque lo dejó. Siempre ha alternado cine y teatro. En 2014, actuó en “Interstellar” y saltó al estrellato con la película de Luca Guadagnino, “Call Me by Your Name” (2017), para la que aprendió a hablar italiano, a tocar la guitarra y el piano. La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance y ganó un Premio Gotham por Actor de Revelación. Y de nuevo las comparaciones... es el más joven nominado a un Óscar a Mejor Actor desde... iMickey Rooney!

Guadagnino le dio el papel casi a la primera: "Encajaba físicamente, tenía experiencia en cine, teatro y televisión y quería ser un gran actor". Greta Gerwig, que le dirigió en “Lady Bird” y “Mujercitas”, afirma que Thimotée "es un unicornio, es Christian Bale, es Daniel Day-Lewis, es Leonardo DiCaprio".

Sin embargo, también hay sombras, y su participación en “Día de lluvia en Nueva York”, de Woody Allen, le ha traído más de un quebradero de cabeza. Cauteloso en sus pasos, prefiere no hablar del tema y donó todo su sueldo a Time’s Up, organización contra el acoso sexual.

Por ahora, el dandi moderno prefiere no parar y consolidar su carrera. Estrenará en otoño la nueva versión de “Dune”, de Denis Villeneuve, y “The French Dispatch”, de Wes Anderson. Será Bob Dylan en “Going Electric”, de James Mangold. Y Guadagnino ha confirmado “Call me by your name 2”.

Discreto en sus relaciones, fue pareja de Lourdes León, la hija de Madonna y estuvo dos años con Lily-Rose Depp (se conocieron durante el rodaje de “The King”), con quien formó una de las parejas más envidiadas en Hollywood, ya que ambos eran iconos emergentes.

Y como cine y moda tienen relaciones muy estrechas, Chalamet es el último elegido por las grandes firmas de moda, las revistas le consideran uno de los mejor vestidos y sus looks se miran con lupa. Vestido habitualmente de Calvin Klein, cuando promocionó en Londres “The King”, paseó por la alfombra roja con una sudadera de Louis Vuitton diseñada por Virgil Abloh y las zapatillas Nike que sacó en Instagram durante el confinamiento ya valen 30 veces más –las redes sociales le idolatran, y sus fans pusieron el grito en el cielo cuando no ganó el Globo de Oro–. Además, se confiesa admirador de Raf Simmons, Hedi Slimane o Haider Ackermann, a los que considera artistas.

Sin duda, el huracán Chalamet sopla con fuerza.