Taylor Swift se estrena en TikTok y sus fans enloquecen

La cantante anuncia con un simpático vídeo la reedición de su disco Red, que saldrá a la venta en noviembre.

Taylor Swift es la reina de las redes sociales. Lo mismo es capaz de colapsar Instagram con una foto que conquistar la aplicación más popular del momento: TikTok en solo dos horas. Pero eso sí, la intérprete no da puntada sin hilo. Y es que ha aprovechado el tirón de la red social para promocionar su nuevo disco: Red (Taylor's Version).

La artista ha publicado un vídeo dónde presume de todos sus éxitos en el último año. Cuatro transiciones, con cambios de look incluidos, que han demostrado que la compositora estadounidense conoce a la perfección cómo funciona TikTok.

@taylorswift Lots going on at the moment: Red (my version) vinyl is up for presale on my site and oh I’m on tiktok now let the games begin 😺 ##SwiftTok ♬ original sound - Taylor Swift

Cada escena del clip recrea un conjunto representativo de sus últimos estrenos. El pelo recogido y el filtro sepia, Folklore; el abrigo y la trenza, Evermore, el vestido amarillo, Fearless (Taylor's Version) ; con el flequillo y los labios rojos para anunciar a sus más files seguidores que su versión de Red saldrá a la luz este noviembre.

Taylor lanzará la regrabación de Red, uno de sus discos más exitosos y el que quizá la catapultó a la fama mundial gracias a temas como We Are Never Ever Getting Back Together, con nuevas canciones y colaboraciones y en un intento por recuperar su música. Recordemos que la artista sigue luchando por conseguir todos los derechos de sus canciones que quedaron en manos de Scooter Braun, Ithaca Holdings, después de que comprarán la que había sido su disquera por 10 años Big Machine Records.

Y como era de esperar el TikTok que ha compartido la cantante suma más de 1.2 millones de reproducciones en su primera hora de vida y en menos de 24 hora ya ha superado el millón de seguidores. En la publicación ha escrito "Lots going on at the moment (Mucho que hacer en este momento, en castellano)", una referencia al videoclip de su canción 22 y un guiño hacia sus seguidores, pues la última vez que usó esta frase publicó por sorpresa un disco.

“Hay muchas cosas en marcha en este momento: El vinilo de Red (Taylor’s version) está en preventa en mi página web y oh, estoy en tiktok, ahora que empiecen los juegos”, ha añadido la cantante al vídeo de TikTok.

Red (Taylor's Version) saldrá al mercado el 19 de noviembre y tendrá un total de 30 canciones, incluida una versión de 10 minutos de All too well.