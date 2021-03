Taylor Swift arremete contra la serie 'Ginny y Georgia', de Netflix, por hacer una broma "profundamente sexista" a su costa

Siempre se ha dicho que Taylor Swift se aprovecha de sus rupturas amorosas para crear grandes discos. Quienes lo dicen lo hacen, casi siempre, en un intento por desvalorizar el trabajo y talento de la cantante, y dicho sea de paso una de las mujeres más influyentes de todos los tiempos según la revista Time. Cansada de este tipo de comentarios, en más de un ocasión la intérprete de éxitos como 'Exile' los ha tachado de sexistas.

"¿Sabes que solo escribe canciones sobre sus exnovios?’ Pero creo sinceramente que ese es un punto de vista muy sexista. Nadie dice nada sobre Ed Sheeran o Bruno Mars. Ellos también han escrito canciones sobre sus exnovias, su vida amorosa, y nadie ha dicho nada en contra de ellos”, dijo hace unos años a la emisora de radio australiana 2DayFM.

Pero parece que a muchos el mensaje no les ha quedado claro, así que Taylor ha vuelto a la carga y lo ha hecho en una de sus zonas de influencia más grande, Twitter. Por medio de un tuit Swift acusó a la serie Ginny and Georgia de "degradar" a las mujeres por una broma sobre su vida privada que calificó de "profundamente sexista".

El chiste en cuestión muestra a los personajes principales Ginny Miller y su madre Georgia discutiendo sobre las relaciones de pareja. Cuando la madre le pregunta si había roto con su novio, Ginny responde: "¿Y a ti qué te importa? Cambias de hombre más rápido que Taylor Swift".

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp