Tania Llasera tiene un importante mensaje sobre la aceptación y la autoestima

La presentadora se ha reconciliado con su cuerpo y ha querido compartir un mensaje muy poderoso sobre amor propio, body positivity y aceptación.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Tania Llasera sabe perfectamente lo que es ser juzgada por su físico, pues cuando dejó de fumar hace unos años y su talla de pantalón cambió, fueron muchas las críticas e insultos que recibió a través de las redes sociales. Por suerte, eso es cosa del pasado y con el tiempo ha hecho de su perfil de Instagram su bandera para luchar por el amor propio y la aceptación de su propio cuerpo, visibilizando que la belleza está en todos y cada uno de nosotros.

Hoy ha querido añadir un granito de arena más en esa lucha, con este precioso mensaje sobre su propio aprendizaje. "Embarazada, con tripa post parto, con más o menos kilos...siempre me veo bien. Y muchas preguntáis cómo lo hago...es más sencillo de lo que parece. El truco es no escuchar lo que dicen a demás y recordar que somos mucho más que nuestro cuerpo. Somos Magia y en particular las mujeres, que hacemos milagros con nuestro cuerpo", comenzaba su alegato en Instagram.

Y continuaba: "Trátate como alguien a quien quieres. No te arrepentirás nunca de darte amor y cuidarte. Lo prometo. No te obsesiones con operaciones bikini, o te castigues con dietas constantes, céntrate en cambiar cómo te hablas y lo que haces para cuidarte para siempre. Coge buenos hábitos para ti, para siempre y solo por ti. Haz las paces contigo misma. Colecciona momentos que te hagan sonreír".

El texto iba acompañado de una colección de fotos suyas en un montón de momentos vitales (y tallas) diferentes, demostrando lo importante que es quererse en todas las etapas de la vida y aceptarse tal y como una es, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, pero dedicándose el mismo amor que le damos a las personas que queremos, porque al fin y al cabo la única persona con la que vas a pasar todos los días de nuestra vida eres tú misma.