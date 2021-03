El emotivo recuerdo de Tamara Falcó a su padre en el primer aniversario de su muerte

Cuando se cumple un año del fallecimiento del Marqués de Griñón, Tamara ha querido rendirle homenaje con unas bonitas palabras en redes sociales.

Woman.es

Son días duros en lo psicológico para toda la sociedad, agotada después de 12 meses en los que ha sacrificado buena parte de sus costumbres sociales por culpa de un virus que encima ha golpeado (lo sigue haciendo, desgraciadamente) con extrema dureza en muchas familias que han perdido a sus seres queridos.

La familia Falcó es un de los ejemplos visibles del daño que está causando la COVID-19 en todo el mundo. Hace ya un año que falleció a causa del virus Carlos Falcó, el marqués de Griñón, padre de Tamara Falcó -ha heredado dicho título-, que ha querido recordarle en público en el primer aniversario de su muerte con un emotivo mensaje compartido a través de su perfil oficial de Instagram.

"Esta es una imagen que describe muy bien a mi Padre y como era él. Lleno de vida, dispuesto a disfrutar de cada minuto del día. Incansable y muy trabajador. Siempre con una sonrisa y una palabra amable para conocidos y también para los desconocidos. Así era mi Padre y así me debe estar esperando en el cielo. Rodeado de luz, con una sonrisa de amor", ha escrito la empresaria, que en los últimos tiempos ha perdido también a su cuñado, Jaime Carvajal y Hoyos, y a su tío (y hermano de su padre), Fernando Falcó.

Tamara Falcó reconoce en la leyenda que ha dedicado a su progenitor el vacío que le ha dejado su marcha. "Es imposible no echarle de menos y aunque dicen que la pena se hace más llevadera, el vacío de su ausencia seguirá conmigo, hasta que nos volvamos a encontrar. Mientras me consuela saber que el vela por mi animándome como siempre a ser mejor y a amar sin límites", se sincera antes de poner la guinda a un precioso mensaje con un halo de esperanza y positividad. "Me quedo con su sonrisa, su música, su elegancia y su amor por el campo. También me quedo con ese pedacito de él que dejó conmigo que somos mi familia y yo. Gracias Papi. 🤍 Miss u", concluye el recuerdo de la empresaria a su padre.

Afortunadamente, Falcó tiene también motivos para sonreír porque su carrera profesional no deja de crecer, especialmente en televisión, donde se ha estrenado como jurado de un talent show al mismo tiempo que sigue colaborando con 'El Hormiguero', y en lo personal también alegrías que palian de alguna forma las desgracias personales que ha sufrido recientemente. Es feliz junto a su pareja, Iñigo Onieva, y también compartió hace algunas semanas otra alegría, la de su nuevo piso en la capital.