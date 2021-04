"Soy suficiente", la frase motivacional que se dice a diario Jennifer Lopez

"Tus pensamientos crean tu vida, así que tienes que tener pensamientos positivos", este es el mensaje que la cantante y actriz se dice todos los días.

Woman.es

Jennifer López es la diva que nos ha enseñado que no importa la edad siempre se puede lucir bien. Tiene uno de los cuerpos más envidiados del mundo del espectáculo, una de las carreras más estables y exitosas, y además es empresaria y parece que todo lo que toca se convierte en oro.

Pero quizá gran parte de su éxito se lo debe a la psicología que día a día aplica en su vida. Y es que esta semana nos ha compartido en sus redes sociales, algunas de las frases motivacionales con las que día a día se inspira para ser mejor.

- Los 8 motivos por los que Jennifer Lopez y Lenny Kravitz serían la pareja perfecta

- Jennifer Lopez deja claro que jamás ha utilizado bótox

La actriz y cantante de 51 años se encuentra actualmente en República Dominicana filmando su próxima película, “Shotgun Wedding", aprovechó su poder mediático para compartir algunos mensajes positivos que recuperó de una antigua entrevista con Oprah Winfrey.

Bajo el hashtag #MondayMotivation, López explicó lo importante que es decirse cosas positivas y tratarse con amor a uno mismo. “Soy suficiente… Tus pensamientos crean tu vida, así que tienes que tener pensamientos positivos”, y agregó: “Todo el tiempo tienes que obligarte a pensar en positivo… Por eso hago muchas afirmaciones… Me siento completa. Soy buena en todo lo que hago. Me amo a mí misma. Te amo, Jennifer. Amo al universo, el universo me ama. Dios me ama. Soy joven y atemporal a todas las edades. Soy suficiente”.

Con estos mensajes la cantante y actriz busca que sus seguidores intenten mantener pensamientos positivos, sobre todo en estos momentos en los que aún muchas personas viven en crisis.

Aunque todo va viento en popa en su carrera, a principios de este mes, los rumores aseguraron de que JLo y Alex Rodríguez habían terminado su compromiso. Sin embargo, ambos negaron la ruptura, pero si confesaron que están "trabajando en algunas cosas".