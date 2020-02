Stormi ya tiene sus primeros pendientes de aro personalizados

Fantasía.

Solo tiene dos años, pero Stormi, la hija de Travis Scott y Kylie Jenner, ya puede presumir de tener su propia línea de belleza (gracias a su madre) y de haber contado con Rosalía como invitada estrella en su segundo cumpleaños. Vaya, que no podrá decir que no es una niña con suerte. Y es que, aunque no lo quiera, Stormi ya es famosa por el simple hecho de haber nacido en el poderoso clan Kardashian.

Así pues, y aunque Kylie Jenner no confirmó embarazo hasta que no tuvo a Stormi entre sus brazos, ahora la mil millonaria más joven del planeta no duda en mostrarnos el día a día de su pequeña. De ahí que hayamos asistido a un día muy importante para ella (y para su hija) porque nuestra adorada Stormi ha empezado a utilizar pendientes... ¡y qué pendientes!

Stormi, quien ya apunta maneras como icono de estilo, ya tiene unos pendientes de aro dorados personalizados con su nombre. Y claro, su orgullosa mamá no ha dudado en compartir este 'momentazo' con sus seguidores en Instagram (que no son pocos).

O sea, no nos digáis que esta niña no es una absoluta mini modelo. Pero cuidado con creer que es solo ella la que puede coger el relevo de las poderosas Kardashian porque su prima Chicago es también una absoluta belleza.

My Chi Chi 🤍 pic.twitter.com/UgOu2zxZsM — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 16, 2020

Una cosa está clara: el imperio Kardashian quedará en buenas manos cuando las Kardashian Senior quieran ceder su legado a las nuevas generaciones.