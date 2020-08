'Spiriman', el popular médico de Granada, anuncia en las redes que tiene cáncer

Coincidiendo con el día de su 44º cumpleaños.

Woman.es

El médico de urgencias de Granada Jesús Candel, más conocido como 'Spiriman', se hizo muy popular durante el confinamiento a raíz de una conexión en directo que realizó al programa 'Sálvame' y donde arremetió contra el Gobierno y con la población que no atendía a las medidas preventivas contra el coronavirus. Tal fue su popularidad, que el programa de Mediaset volvió a llamarle para participar en su espacio otro día, pese a que el profesional había colgado un vídeo en YouTube poniendo verde al programa (y que cuando tuvo ocasión, de nuevo en directo, acusó al equipo de Jorge Javier de estar trabajando cuando no deberían estar haciéndolo).

Las novedades sobre Spiriman, sin embargo, no tienen que ver con aquello. Y no son buenas noticias. Este martes, el médico compartía con su ya casi medio millón de 'followers', y justo en el día en el que cumplía 44 años, la enfermedad que padece.

"Desde el refugio de mi hogar y rodeado del calor de mi familia os escribo estas palabras de agradecimiento a tantísimas que os habéis preocupado por mi estado de salud", comienza.

"El pasado 4 de agosto decidí, por caprichos del destino, luchar contra el cáncer. Uno, además, muy agresivo y extendido por distintas partes de mi cuerpo. ¿Cómo me iba a poner el destino un reto fácil? Hoy es 25 de agosto y cumplo 44 años. Mi mayor deseo no os lo cuento para que se cumpla", prosigue.

"Mi lucha ha cambiado de objetivos en estos difíciles momentos. El destino ha sido caprichoso conmigo, pero lo hemos decidido los dos. Todo lo que nos rodea influye para que enfermemos o no. Yo he tenido unos años en los que he jugado fuerte con mi cuerpo y mi mente, y lo ha notado.

Pero somos algo más que células sanas o enfermas. Hay algo que no podemos tocar pero sí sentir y que es el mejor remedio que existe para contrarrestar los males y sufrimientos de este mundo, el amor", indica este curioso doctor que, no pocas veces, ha sido tachado de "polémico" por sus discursos. Y que no concluye su carta sin antes enviar un abrazo muy fuerte a todos y asegurar que sigue luchando por su vida. "Aunque no todo depende de nosotros, lo importante y por lo que merece la pena vivir, sí".

Son muchos los que se han quedado en shock al leer la publicación del médico, que les remite a la página web ellibre.es para conocer más detalles, así como los mensajes de apoyo que le desean una rápida recuperación.

Ya el pasado 10 de agosto Spiriman dejó con la mosca detrás de la oreja a sus seguidores tras informar en su cuenta de Instagram que por "una serie de circunstancias ajenas al movimiento" estaría "desconectado un largo periodo de tiempo".

Los usuarios le han agradecido que, pese a aquellas palabras, haya vuelto a las redes para aclarar la razón que le mantiene lejos de estas.