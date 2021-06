La cantante se encuentra en el quinto mes de gestación

Noelia Murillo

La sobreinformación causa desinformación y de eso nos dimos cuenta todos con desde el inicio de la pandemia, cuando corrió como la pólvora todo tipo de información acerca del virus que ha paralizado todo el planeta. Cuando logramos saber el modo de evitar el contagio, apareció otra variante y volvió a generar aún más dudas sobre este monotema que aún nos persigue.

Aquello tampoco terminó con el desarrollo de las vacunas, momento en que comenzaron a sonar nombres de farmacéuticas por doquier y los posibles efectos secundarios de cada vacuna y, de nuevo, volvieron a surgir nuevas inseguridades. Entre ellas, las relacionadas con mujeres en estado de gestación. La pregunta “¿Es conveniente vacunarse estando embarazada?” ha sido una de las más repetidas… y con razón.

Una de las famosas afectadas por estas dudas ha sido Soraya Arnelas, quien está embarazada de la que será su segunda hija, Olivia. Debido a su edad, es muy probable que Sanidad se ponga en contacto con la cantante para suministrarle la primera dosis de la vacuna y, por ello, han sido muchos los seguidores que le han preguntado cuáles son sus intenciones con respecto a la inoculación.

“Sigo leyendo los comentarios sobre el tema de la vacunación en el embarazo y saco varias conclusiones”, ha comentado la autora de Yo brindo en los stories de su cuenta de Instagram, que se ha mostrado muy confusa con la situación que está viviendo. “No estaría mal que el Ministerio de Sanidad o a quien le corresponda hiciera un comunicado consensuando una opinión única”, ha dejado caer la cantante.

Si bien es cierto que Soraya es consciente de la importancia de recibir la vacuna, ha aprovechado para dejar muy clara cuál es la situación a la que se deben enfrentar las mujeres que están esperando un bebé y la total desinformación a la que son sometidas. “Me doy cuenta de que hay muchos ginecólogos que lo recomiendan. Otros que no… La decisión es nuestra, de los padres y de las madres”, ha sentenciado.

Con ello, la que fuera nuestra representante en Eurovisión en 2009 ha reconocido que hay muchas mujeres embarazadas con estas dudas y ha aprovechado para dar un voto de confianza a su especialista, con quien espera resolver sus dudas en la próxima consulta. “El día 7 preguntaré a mi especialista y compartiré con vosotras mi opinión”, ha asegurado.

A la espera de que la reflexión de Soraya pueda llegar a oídos del Gobierno y se de respuesta a las dudas que tienen miles de mujeres embarazadas en nuestro país, la ex concursante de Operación Triunfo ha aprovechado la ocasión para animar al resto de la población a pasar por los centros de vacunación: “La que no esté embarazada, que se vacune. A mí me encantaría vacunarme”. Esperemos que esta llamada de atención consiga una explicación profunda sobre este asunto.