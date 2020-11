Lady Addict celebra su cumpleaños con un desnudo en la ducha muy reivindicativo

¡Felicidades!

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

No se cumplen años todos los días y por eso Lady Addict (Silvia Zamora) ha querido celebrarlo con sus más de 300.000 seguidores y con una imagen que ella misma se ha encargado de explicar, consciente de la polémica que podría generar. "¿Por qué hoy publico una fotografía desnuda en la ducha ?", se preguntaba. Y ella misma dejaba las posibles respuestas:



A/ Para celebrar que es mi cumple y así es como vine al mundo.



B/ Para llamar la atención y despistar al algoritmo.



C/ Porque no sabía que foto subir hoy.

- Este es el sujetador que Lady Addict lleva sin parar porque es comodísimo.

- El sujetador más bonito lo tiene esta influencer.



"Bromas aparte, hoy no quiero mostrar lo habitual, con esta imagen celebro la vida, que estoy bien y que muchas cosas que creía necesarias no lo son. Las cosas materiales inservibles o un montón de prejuicios, no es lo que necesitamos, solo nos hacen sentirnos protegidos. Si lo piensas al final lo importante y la fortaleza nace de lo contrario. ✌🏻🤍", escribía junto a una imagen en la que aparece sentada en la ducha.

Así la 'influencer' ha querido poner de manifiesto que las cosas materiales no son relevantes y que debemos centrarnos en nosotros mismos como personas. Sobre todo ahora que con la pandemia todos estamos atravesando momentos bastante complicados. Todo un ejemplo de que la desnudez, a veces, es necesaria y no solo con motivos artísticos.