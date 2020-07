Sharon Stone comparte un 'wrinkle-free selfie' que ha dejado a sus seguidores sin aliento

Está estupenda.

¿Os acordáis de cuando las famosas no paraban de hacerse 'selfies' sin maquillaje? Bueno, que aún siguen haciéndoselos, pero nos referimos a que hace algún tiempo ya fueron todo un éxito. Pues bien, parece que ahora lo que se está llevando entre las famosas es demostrar que el paso del tiempo no hace mella en sus físicos. Más o menos claro, porque las arrugas forman parte de la vida y no se trata de ocultarlas.

Sin embargo, gracias a llevar una vida sana y a cuidarse un poquito con cremas y tratamientos de belleza para mitigarlas, es posible llegar a los 62 años y lucir de manera tan radiante como Sharon Stone. Efectivamente, ella ha sido la que ha decidido mostrar una imagen en la que aparece con el pelo recién cortado y con una tez que ya quisiéramos nosotras a su edad.

Un 'selfie' libre de arrugas que ha dejado a sus seguidores alucinando por lo bien que se conserva. Y es que, como os decíamos al principio de este artículo, lo principal para ir envejeciendo de manera natural es comer sano, hacer deporte y mimarnos un poco con cremas y tratamientos de belleza. Aunque no os mentiremos, la genética hace mucho y mira, parece que la de Sharon Stone es de las privilegiadas.

Además, dos días antes de subir este 'selfie', Sharon Stone compartía una imagen de cuando comenzó una carrera de modelo a los 19 años y bueno, no mentimos si os diremos que le hemos visto un parecido bastante razonable con Chiara Ferragni.

