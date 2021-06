Durante el primer set de su primer partido en la ronda de este pasado martes en Wimbledon, la tenista Serena Williams sufrió una caída que le provocó una lesión por la que se ve obligada a abandonar el torneo. Williams se enfrentaba a la oponente bielorrusa Aliaksandra Sasnovich.

Se trata de una lesión en su pierna izquierda provocada por una torcedura al perder el equilibrio detrás de una línea de fondo. Unos momentos después, Williams, que tenía que correr para devolver el golpe de raqueta a su oponente, cayó sobre sus rodillas y apoyó la cabeza contra la hierba asumiendo que se había lesionado. Después de levantarse ayudándose de su raquera, se acercó a la red y pidió una pausa.

Los fotógrafos del torneo pudieron captar el dolor en su rostro cuando la tenista se enteró de que tendría que retirarse, una Selena que se mordió su labio superior y se llevó el puño a la boca en un intento de contener la rabia.

Serena Williams receives a standing ovation from the crowd at #Wimbledon



Williams was forced to retire in the first round of after sustaining an apparent injury. pic.twitter.com/exFZxJJZGh