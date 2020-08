El selfie de Jennifer Lopez que cualquiera de nosotras eliminaríamos de nuestro móvil

La artista lo ha compartido en Instagram y no deja de acumular 'likes'.

Woman.es

Jennifer Lopez está a otro nivel. En lo profesional, por descontado, y en cuanto a su imagen, qué vamos a decir de ella a estas alturas de la película. Ya se puede poner el albornoz blanco a lo Pretty Woman o lo que la dé la gana. Subir una foto sin maquillaje, despeinada, en escorzo... como quiera y cuándo quiera porque va a aparecer en ella igual de bella.

Pero no todas las celebrities se atreven a hacerlo, y por eso encima ella nos tiene si cabe más conquistadas por la forma en la que lleva su Instagram.

Su última foto, por ejemplo - una imagen en un primer plano con la cara lavada, el sol dándote en la cara e incluso creando sombras sobre el rostro- es el típico selfie que nos hacemos porque en nuestra cabeza suena espectacular y borramos inmediatamente para que no quede rastro de él en cuanto vemos el resultado. Pues ella lo sube y todas reventamos el botón del like.

No hay mejor forma de empezar un fin de semana que con un selfie suyo en bañador. Todo lo que rodee a este concepto es artificio, elementos secundarios. Ni la pose, a contraluz y con la mano haciendo de visera para no deslumbrarse; tirada en la hamaca con estampa de recién levantada de la siesta; o con los típico pelos de antes de meterse en la ducha por la tarde tras toda una jornada de playa. Da igual. Una y mil veces igual. No hay nadie como ella.

Y poco más podemos contar de una foto que en realidad nos ha servido de excusa para ensalzar de nuevo su naturalidad y empatía con sus seguidores, ya que este tipo de publicaciones que parecen casi improvisadas hacen mucho más bien del que puede parecer. Al final, es una forma de decirle a la mujer que le sigue desde el otro lado de la pantalla algo así como: "quiérete tal y como eres porque no hay más bello que la belleza natural". ¡A por el finde, JLo!.