Selena Gomez rectifica: "Estoy más que orgullosa de mi trabajo en Disney"

Después de unas polémicas declaraciones en las que aseguró que su contrato con Disney le obligó a renunciar a su vida, Selena Gomez rectifica y afirma que está "más que orgullosa de su trabajo".

María Viéitez

Hace apenas una semana, Selena Gomez hizo unas declaraciones que comprometían la calidad de los contratos de las estrellas infantiles de Disney. La actriz y cantante confesó que firmar su contrato con el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento a una edad tan temprana le obligó en cierta manera a renunciar a su vida. Sin embargo, Gomez ha querido rectificar lo dicho para afirmar que está satisfecha con las decisiones que tomó en lo relativo a su trabajo en Disney.

La intérprete de 'Lose You To Love Me' ha sido protagonista de numerosos titulares que mencionaban algunas de las experiencias más duras que la cantante y actriz ha vivido a lo largo de su vida. Y muchos de ellos tenían que ver con su experiencia como estrella infantil de Disney. El último, aseguraba que había "firmado su vida" con la cadena.

Sin embargo, en la última entrevista que ha concedido para promocionar su último trabajo, Gomez ha querido tratar el tema de nuevo para decir que está satisfecha con los trabajos que realizó para Disney. A diferencia de lo que dijo la pasada ocasión, Selena ha asegurado que después de sus últimos trabajos como actriz para la cadena, estaba deseando volver a la interpretación y encontrar nuevos proyectos. Y continuó: "Y, por cierto, estoy más que orgullosa del trabajo que hice con Disney también. De alguna manera dio forma a lo que soy".

Hace unas semanas, Gomez dijo que tras la presión a la que fue sometida durante la etapa en la que trabajó para Disney, le era difícil encontrar una película, programa o serie en el que le mereciera la pena participar. Sin embargo, en esta ocasión afirmó que nunca tuvo ni mostró ninguna reticencia ante la idea de volver a trabajar con Disney.

Selena quiso recalcar que no tuvo ninguna mala experiencia durante los años que trabajó rodando 'Los Magos de Waverly Place'. "Soy muy afortunada", dijo. Y continuó: "Como mujer en mi posición, me cuidaron y sólo he tenido experiencias encantadoras, así que estoy agradecida por ello".

Gomez está preparando el lanzamiento del último proyecto en el que ha trabajado, 'Only Murders in the Building', una comedia producción de Disney que se estrenará el 31 de agosto en la plataforma de streaming Hulu, propiedad de la cadena.

Con aquellas palabras, Selena Gomez se había sumado a la lista de estrellas infantiles que renegaban de su pasado y acusaban a las productoras y cadenas de corromper sus vidas. Pero con esta tajante rectificación, Gomez ha querido defender al conglomerado gracias al cual saltó a la fama.