Selena Gomez lanza "De una vez", su nueva canción en español

Se trata de la segunda canción en español de la cantante tras casi una década sin cantar en este idioma.

Selena Gomez está de vuelta con "De una vez". La nueva canción de la exniña Diney ha sorprendido a sus fans y además marca su regreso a la música en español. El inesperado lanzamiento causó revuelo en redes sociales, hasta convertirse en viral.

La intérprete de "Lose You to Love Me" ya había anunciado por la mañana el nombre de la canción, publicación que acompañó con una fotografía en la que aparece con una corona de flores y una especie de lámpara en forma de corazón sobre el pecho.

Con este tema Selena Gomez deja en claro que ya ha superado una ruptura amorosa, lo que algunos fans han interpretado que se refiere a la relación amorosa que tuvo con Justin Bieber. Con frases como "La herida de tu amor sanó", "No te tengo, me tengo a mí", "No me arrepiento del pasado, sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas, pero ahora este pecho es antibalas", Selena Gomez da un mensaje sobre el amor propio e indica que está lista para comenzar de nuevo.

"De una vez", es su segundo tema en español y el primero desde 2010 cuando presentó "Un año sin lluvia". Producida por el artista puertorriqueño Tainy y su empresa NEON16, el sencillo es una balada sobre una base de reguetón que celebra la fuerza femenina.

Con las palabras "De una vez, esta noche" en inglés y español y la recomendación de que la reservaran en Spotify, Gomez causó una revolución entre sus seguidores. En YouTube, el vídeo del tema fue recibido por más de 130.000 fans que se conectaron al lanzamiento en la plataforma.

Esta no es la primera vez que Selena Gomez y Tainy combinan sus talentos. Los artistas colaboraron en I Can´t Get Enough, su éxito de 2019, con J Balvin y Benny Blanco.