Selena Gomez habla de su trastorno bipolar: "Me quité un peso de encima"

La cantante busca romper los tabús sobre las enfermedades mentales hablando de su enfermedad.

Woman.es

En 2020 Selena Gomez confesó que le habían diagnosticado trastorno bipolar en el programa de entrevistas de Miley Cyrus. Desde entonces no ha tenido reparos a la hora de hablar sobre su salud mental. De hecho cree que es importante hablar de ellos en público para romper los tabús sobre este tema y concienciar sobre la importancia de tratarlos.

"Fui a uno de los mejores psiquiátricos, McLean Hospital (Massachusetts, Estados Unidos), y me di cuenta de que, después de años de pasar por muchas cosas diferentes, esto es un trastorno bipolar", confesó Selena a Miley Cyrus.

Ahora, la cantante ha vuelto a sincerarse sobre esta cuestión. Lo ha hecho en una entrevista donde ha contado cómo se sintió al saber que padecía esta enfermedad. "Me quité un peso de encima cuando lo descubrí. Respiré hondo y dije: 'Está bien, esto explica muchas cosas", ha revelado.

- Selena Gomez habla de lo duro que fue trabajar para Disney desde la infancia

- Selena Gómez presume de curvas y presenta su línea de bikinis

Además de estos problemas de salud mental, Gomez ha tenido que lidiar con otras situaciones como un diagnóstico de lupus en 2014, un trasplante de riñón y quimioterapia. "Mi lupus, mi trasplante de riñón, la quimioterapia, tener una enfermedad mental, pasar por desamores muy públicos... Todas estas cosas deberían haberme derribado. Cada vez que pasaba por algo, me decía: '¿Qué más? ¿Con qué más voy a tener que lidiar? Vas a ayudar a la gente'. Eso es realmente lo que me hizo seguir adelante. Podría haber habido un momento en el que no fuera lo suficientemente fuerte y hubiera hecho algo que me hiciera daño", ha contado.

En la entrevista también explicó que decidió dejar las redes sociales porque le provocaban ansiedad: "Este diminuto teléfono que tenía 150 millones de personas en él, simplemente lo dejé. Fue un gran alivio para mí".

Según contó, hoy por hoy sus redes sociales las administra su asistente. "No tengo ninguna red sociales instalada en mi móvil, así que no hay tentaciones. De repente tuve que aprender a estar conmigo misma. Antes podía pasarme horas mirando la vida de los demás. Me encontraba a mí misma bajando casi dos años en el feed de alguien, y entonces me daba cuenta de que '¡ni siquiera conozco a esta persona! Ahora me informo de la manera adecuada. Cuando mis amigos tienen algo de lo que hablar, me llaman y me dicen: 'Oh, yo hice esto'", detalló.