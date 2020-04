Selena Gomez ya no es la artistas más seguida en Instagram, otra cantante le ha quitado el puesto

Instagram tiene nueva reina.

Malas noticias para Selena Gomez. Después de una larga temporada siendo la artista internacional con más seguidores en Instagram, parece que otra cantante le ha arrebatado el puesto de manera definitiva; lo cual, teniendo en cuenta que la de Texas tiene más de 174 millones de 'followers' en la red social, es una auténtica hazaña.

Y, ¿quién es la afortunada que ostenta ahora el título? Pues ni más ni menos que Ariana Grande, otra diva de la música pop que actualmente puede presumir de superar los 181 millones de fans en Instagram. ¡Increíble!

Echando un vistazo a sus perfiles, es fácil encontrar un motivo a este cambio de papeles: mientras que en los últimos tiempos Selena se ha mantenido bastante inactiva, Ariana realiza varias publicaciones diarias y aprovecha los stories para estar en contacto directo con sus fans, por lo que es lógico que su cifra no deje de crecer.

Resulta llamativo que no se siguen la una a la otra -un dato cargado de significado en la era 2.0- algo que las teorías conspiratorias de internet han interpretado como una rivalidad ya que, además, ambas comparten un ex en común: Justin Bieber, una pieza clave en los altibajos emocionales de Selena en los últimos años. Sin embargo, la realidad es que ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto, por lo que a día de hoy no está muy claro qué tipo de relación mantienen entre ellas.

Aunque siempre se ha mostrado muy agradecida por el cariño y apoyo que recibe a través de la pantalla, la intérprete de 'Lose you to love me' ha declarado en alguna entrevista que este tipo de récords nunca le han quitado el sueño. Tanto es así que a finales de 2018 Selena Gomez decidió tomarse un descanso de las redes sociales y desapareció durante más de cuatro meses. ¿El motivo? Mejorar su "salud mental" y recomponer su vida después de una complicada racha a nivel personal que, incluso, desencadenó una larga depresión.

Eso sí, no podemos olvidar que la cantante y actriz ha protagonizado algunos de los acontecimientos más llamativos de Instagram, como por ejemplo, el de compartir la foto con más 'likes' de la historia (sí, esa de 2016 en la que aparece con una impresionante melenaza mientras bebe una Coca-cola) y, además, hay que tener en cuenta que estos datos cambian día a día y dependen en gran medida de los nuevos lanzamientos y trabajos que se presentan, por lo que es cuestión de tiempo que otra artista llegue para destronar a las actuales reinas. ¡Estaremos atentas!