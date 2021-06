El cantante colombiano acudió al programa de Pablo Motos, donde habló de su más reciente éxito, así como de su nueva faceta de actor y confesó que Enrique Iglesias y Ricky Martin lo inspiraron a convertirse en cantante.

El cantante colombiano Sebastián Yatra ha sido el último invitado de la semana de 'El Hormiguero', donde ha conversado con Pablo Motos de su último sencillo 'Pareja del año' y de la gira mundial que comenzará este sábado en España, y que ya ha agotado todas las entradas para los conciertos que tiene previsto ofrecer en Madrid y Barcelona.

Según reveló el de Medellin, Pareja del año, el tema que canta junto a Myke Towers, y que se ha convertido en un gran éxito a nivel mundial, la escribió en un yate. "La escribí en un yate, los productores me mostraron la pista y la compuse en un minuto", explicaba el invitado. Yatra quiso aclarar que se trataba del barco de un amigo, para evitar especulaciones.

También admitió que que el éxito del tema "Ha sido una locura, especialmente gracias a España que la viralizó al instante", decía Sebastián Yatra de la que apunta a ser la canción de este verano 2021.

Y es que Yatra está viviendo uno de sus mejores momentos, además de triunfar en la música, ha comenzado a trabajar en su carrera como actor. "Este año he pasado cuatro meses en España porque vine a hacer una serie para Netflix", explicaba. "La serie es del director mexicano Manolo Caro y en la que he trabajado con Rossy de Palma, Mariola Fuentes, Itziar Castro, Asier Etxeandia...", ha contado Sebastián Yatra, quien no cierra la puerta a futuros proyectos como actor. "Vamos a ver primero si les gusta como actúo. A mí me encantaría, pero todo depende del resultado de la serie", ha subrayado.

🇪🇸 @SebastianYatra lleva 4 meses viviendo en España porque está trabajando en una serie de @NetflixES #YatraEH pic.twitter.com/sgU92BSKJd — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 24, 2021

Sin duda alguna Yatra es uno de los cantantes del momento y según sus propias palabras ha intentando seguir el paso de dos artistas que le han marcado mucho. Y a continuación mencionó los nombres de Enrique Iglesias y Ricky Martin. De hecho, el cante podría retomar su gira por Estados Unidos con el boricua y el español. "Para mí es un honor porque los dos (Iglesias y Martin) me han inspirado desde pequeño, son dos de las razones por las que quise ser cantante y vivir de esto".

Entre otras cosas, Sebastián Yatra reconoce que, durante las giras internacionales como la que va a empezar el próximo sábado en Madrid, lleva a cabo un estricto ritual para cuidar su voz y que esta le dure hasta el final de la misma. A pesar de que en un primer momento bromeara asegurando que siempre se emborrachaba tras cada uno de sus conciertos, lo cierto es que se cuida al máximo para mantener su voz en estado óptimo durante toda su gira. Según reveló, guarda silencio durante 40 minutos después de cada concierto: "Me cuido mucho". El artista reconoce que, de esta manera, puede mantener su voz en un estado de forma óptimo.