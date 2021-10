Scarlett Johansson y Disney llegan a un acuerdo por ‘Viuda Negra’

La actriz ha reconocido estar “muy feliz” y espera mantener su buena relación creativa con la compañía

Noelia Murillo

Scarlett Johansson lleva ya unos meses en el candelero por múltiples motivos. El mismo año que ha sido madre por segunda vez junto a Colin Jost y ha anunciado que rodará una película romántica con uno de los actores que mejor conoce y con quien ya tiene demostrada química, Chris Evans, ha coincidido con su enfrentamiento con Disney.

La actriz denunció a la compañía encargada de estrenar ‘Viuda Negra’ a finales del pasado mes de julio, cuando condenó la decisión de Disney de estrenar de manera simultánea su última película de superhéroes tanto en salas de cine como en plataformas de ‘streaming’. Para la protagonista de ‘Lost In Traslation’ esta táctica habría ido en contra de lo pactado en su contrato y le habría perjudicado económicamente.

En este contrato se mencionaba que una gran parte de los ingresos obtenidos por esta película provendrían de las salas de cine, puesto que, para entonces, el consumo del contenido en ‘streaming’ no estaba extendido y aún no existía Disney +. No obstante, el gigante del entretenimiento ha querido aprovechar este año la esperada buena recepción de la cinta protagonizada por Johansson para impulsar las suscripciones a este servicio.

El hecho de que su protagonista se enfrentara a una de las compañías mas poderosas del mundo, a quienes acusó de perpetrar “un ataque misógino” hizo que muchos alabaran el coraje de la actriz por denunciarlo y al fin se puede decir que tenemos nuevas noticias: Scarlett y Disney han llegado a un acuerdo para resolver la denuncia interpuesta.

“Estoy feliz de haber resuelto nuestras diferencias con Disney”, ha declarado la protagonista según ‘The Hollywood Reporter’, que no ha revelado los términos del acuerdo. Lo que sí ha certificado es que la también protagonista de ‘Lucy’ parece confiar de nuevo en la casa del famoso ratón Mickey Mouse. “Estoy increíblemente orgullosa del trabajo que hemos realizado juntos a lo largo de los años y he disfrutado enormemente de mi relación creativa con el equipo. Espero continuar nuestra colaboración en los próximos años.

Por su parte, el presidente de Disney Studios, Alan Bergman, ha confesado que está muy satisfecho de haber pactado el fin de esta batalla con la actriz. “Agradecemos sus contribuciones al universo cinematográfico de Marvel y esperamos trabajar juntos en proyectos futuros, incluida ‘La torre del terror’”, ha apuntado.

Con este acuerdo concluyen las idas y venidas entre Disney y la estrella de cine, que ha recibido el apoyo de muchas figuras importantes de a industria. Entre ellas, la protagonista de ‘WandaVision’ Elizabeth Olsen o Jamie Lee Curtis. Esta última fue la encargada de escribir un breve ensayo sobre Scarlett para la revista ‘Time’, donde fue nombrada una de las mujeres más influyentes del mundo. “Ya sea como una asesina (en la película), una actriz con gran nervio emocional o una madre feroz que acaba de dar a luz a su segundo hijo, el mensaje es claro: no te metas con mamá oso”, comentó la protagonista de 'Halloween' en el texto.