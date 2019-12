Sara Socas, la rapera española que calló al gallo mexicano

La freestyler Sara Socas incendia las redes con sus rimas contra el sexismo.

Paka Díaz | Woman.es

Twitter se ha rendido ante las rimas urbanas de la rapera canaria Sara Socas (Tenerife, 1997). Ella, que en su perfil en la red se presenta como "cantante, freestyler y casi periodista", ha protagonizado una pelea de gallos histórica el pasado domingo en Ciudad de México. Enfrentada al rapero Radper, este hizo alusión a que "las mujeres más bonitas son de donde yo nací. Agradezco al que está arriba camarada, otro día sin poder cogerme a Sara". A lo que Socas respondió como un rayo: "Las hermosas están en tu país, ¿entonces por qué las estáis dejando morir?". El público empezó a berrear.

La pelea continuó. Él echándose para atrás como podía, "yo nunca hablé de ese tema en la improvisación, nunca me metí en esos tema porque soy todo un cabrón, pero, hablando de esa, la protesta no es superior, la culpa no es dónde estabas, el violador soy yo". Ella, contundente con las cifras de su lado: "¿Habéis escuchado todas esa métricas? ¿Esa rima os ha parecido épica? Dice verga y la gente se pone histérica, en este país es donde más asesinan mujeres en Latinoamérica. En serio, me das la pena, ¿cómo podéis sentiros orgullosos de eso? Hablar sobre la violencia también es otro motivo para mantenerte preso".

Al final, las redes han dado la victoria a Sara Socas que consiguió que su denuncia contra la violencia machista fuera la protagonista de una noche poderosa. En México cada día al menos 10 mujeres son asesinadas y donde los feminicidios crecieron 111% en los últimos cuatro años. Solo en 2918 hubo 891 mujeres víctimas de la violencia machista.

- El mensaje 'body positive' de Marina Llorca es el más bonito que leerás en mucho tiempo (seguramente)

- El mensaje de Sara Sálamo que todas las madres deberían leer

Tras la batalla, el mexicano escribió un tuit conciliador: "La batalla contra Sara Socas se volvió un poquito tensa, pero me encantaría que la gente supiera que ella y yo seguimos siendo muy amigos y todo está bien entre nosotros, la admiro demasiado por su talento y profesionalismo, lo que pasa en la tarima son cosas de batallas. Mucho amor y respeto para ti Sara". La canaria también le respondió reconciliadora: "La batalla fue como fue y fin. Incluso cambiaste el enfoque cuando viste que me sentía incómoda. Por aquí se come mucho hateo pero ni caso. Eres grande". En el programa La Ventana de Cadena Ser, Soca ha explicado que “la rima sobre la violación me descolocó tanto que [pensé] no puede ser que esto esté pasando", pero también ha señalado que hay que escuchar también al rapero mexicano Rapder, que él mismo durante la pelea de gallos se dio cuenta de que la estaba molestando y dejó de hacer hincapié en el tema sexual. Tras la pelea, Rapder tuiteó: "La batalla contra Sara Socas se volvió un poquito tensa, pero me encantaría que la gente supiera que ella y yo seguimos siendo muy amigos y todo está bien entre nosotros, la admiro demasiado por su talento y profesionalismo, lo que pasa en la tarima son cosas de batallas. Mucho amor y respeto para ti Sara". Ella le respondió: "La batalla fue como fue y fin. Incluso cambiaste el enfoque cuando viste que me sentía incómoda. Por aquí se come mucho hateo pero ni caso. Eres grande”.

Si después de verla pelear a ritmo de rap te has quedado con ganas de más, puedes escuchar uno de sus temazos, 'Ahora me quiero más', con Vlack Motor, que acumula ya más de 300.000 visualizaciones. Sara Socas es una freestyler de gran nivel a la que sus colegas reconocen mucho mérito. El rapero Infante DR destaca su "gran nivel" y señala que es necesario que "cada vez se vean más mujeres en el panorama del freestyle porque hasta hace no mucho parecía que las batallas eran algo solo de hombres, cuando el rap en realidad es de todo el que lo sienta, siendo insignificante el género". Además, Infante DR pone el dedo en la llaga del género: "Cada vez que una mujer sale a la tarima a rapear, se la mira con lupa para ver qué dice cuando se le debería mirar cómo a una participante más. A veces hasta se le crítica de hablar de temas populistas por nombrar el feminismo, pero yo creo que es porque no estamos acostumbrados a ver a una rapera en las batallas, y al final cuando rapeas cada uno habla de su realidad, y parece que no entendemos que esta es la suya". Por eso da la bienvenida a Soca, una cantante que "si sigue así no hay duda de que en unos años estará entre los mejores freestylers de habla hispana, con temas como 'Ahora me quiero más'".

Hay que estar atentos a su cuenta de YouTube porque este viernes, Sara Soca publica una nueva canción 'Sugarina', según cuenta ella misma en un tuit, es "una sátira sobre el panorama del hip-hop y de las batallas". Aunque el momento es muy apropiado para ello, en realidad confiesa que se ha marcado este Arcano sin querer. Los vientos son propicios, así que mucha suerte a Sara Socas, la rapera que silenció a los gallos con sus rimas contra el sexismo. Cómo ella misma dice: "U ready to fight?".