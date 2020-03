Una nueva reflexión con la que emociona a sus seguidores.

Los que corren son, sin duda, tiempos de añoranza. Pero más que melancolía, lo que nos están dejando estos días de cuarentena son cosas demasiado bonitas. Entre ellas, las continuas iniciativas de personajes públicos con el fin de entretenernos pero también las de todos aquellos anónimos que hacen lo imposible para que acabar con el coronavirus sea pronto una realidad. Y así, sumergidas de lleno en una etapa de añoranza continua, Sara Carbonero ha vuelto a compartir un 'post' en su perfil de Instagram de lo más realista y con él también ha vuelto a conseguir que alguna que otra lágrima se escape de nuestros ojos.

Si hace poco ya emocionaba a sus seguidores con una reflexión a modo de respuesta a la pregunta "¿qué le dirías a tu 'yo' de hace diez años?", ahora hace algo parecido tomando para ello como punto de partida lo que era su rutina.

En una cafetería, sentada en un sillón y disfrutando de una carioca de limón, aparentemente todo normal en su última imagen. Muchas podríamos enloquecer con su poncho y con su look al completo, pero más allá de simples apariencias, el texto que la acompaña vuelve a removernos por dentro.

"Hoy he encontrado la foto que no tendría nada de interesante si no fuera por este motivo y porque al verla no he podido evitar pensar que si hubiera sabido lo que nos esperaba seguramente la habría saboreado de otra manera. Estaba con dos buenas amigas, contándonos cómo había ido el día, desahogándonos cada una con sus problemas cotidianos, riéndonos (mucho) por cosas absurdas y planificando una cena para el día siguiente a base de recetas saludables", cuenta en el 'post'.

Palabras que acompañan una publicación que no es más que un recuerdo rescatado después de que, precisamente una de esas amigas, le dejará un ramo de camelias en el portal, tal y como ella misma explica.

Un hecho que para la periodista ha significado demasiado pero que más que recordar le ha servido para plantearse de nuevo el significado de la vida, la importancia de cada momento y más aún el saborearlos al máximo.

Toda una declaración directa de los pequeños detalles que ahora han convertido nuestra rutina en una gran aspiración. "Tres amigas, un café, nuestro rincón, un sillón amarillo bastante incómodo, música de fondo y una terapia de risas que cambiaba por completo mis días. Y entonces he caído en lo que yo pensaba que era rutina, en realidad era vivir", finaliza Sara.