Sara Carbonero sobre el infarto de Iker Casillas: “Me rompió el alma”

La periodista e influencer recuerda cómo vivió aquel 1 de mayo del 2019 cuando se enteró que su marido había sufrido un infarto.

Hace más de un año que Iker Casillas sufrió un infarto mientras entrenaba con el Oporto y el tema sigue siendo doloroso tanto para él como para su esposa, Sara Carbonero. Así lo han revelado ellos mismos, en el documental sobre el exportero madrileño, Colgar las alas (Movistar +).

Sara cuenta por primera vez cómo y en dónde se encontraba cuando recibió la noticia. "Yo estaba en Cádiz. Había estado dos días por trabajo y cogimos el vuelo con total normalidad a Madrid, porque yo tenía que hacer una escala de unos 30 o 40 minutos hasta coger mi avión a Oporto”, relata. La encargada de darle la noticia fue una amiga con la que estaba viajando.

Y de repente, suena el teléfono: "A @IkerCasillas le ha dado un infarto".

“Ana me dejó sentada y a los 5 minutos de salir por la puerta volvió a entrar y me dijo. ‘Estate tranquila Sara, a Iker le ha dado un infarto’”, rememora la periodista, muy emocionada,

Aunque asegura que sabía que marido no podría cogerle el teléfono, trató de ponerse en contacto con él y su equipo, pero no tuvo éxito. “Llamé a Sandro (habla de jefe de seguridad del Oporto FC) y tampoco me respondió. Y era raro porque Sandro siempre me responde”, ha recordado Carbonero sobre la llamada que hizo. Pereira en ese momento estaba pendiente de la entrada a quirófano de Iker Casillas y según él mismo cuenta, fue el portero quien le hizo gestos con la cabeza para que no respondiera a Sara.

La periodista recuerda que encontró un poco más de calma poco antes de subir al avión hacia Oporto, cuando recibió una llamada de su marido. "Tenía la voz débil, pero me tranquilizó. Ya no sé que más me dijo". Asegura que cuando llegó al hospital se encontró con un ambiente pesimista. "Aquello me rompió el alma", confiesa un año y medio después de aquel suceso.

Pronto Iker se recuperó, pero la tranquilidad duró poco. Tres semanas después del infarto de Iker, Sara fue operada de urgencias por un cáncer de ovario, detectado en una revisión rutinaria.

Ahora, la pareja y una de las más queridas de España, están de nuevo en Madrid. Tras varios años en Oporto, el pasado mes de septiembre se instalaron en la capital. Y un mes antes de la mudanza, el deportista anunció su retirada como futbolista.

Por su parte Sara Carbonero está enfocada en la firma de moda que tiene junto con su amiga Isabel Jiménez, Slow Love.