En momentos de crisis hay que ser creativos. Al final un poco de humor puede suavizar cualquier situación, por muy tensa que sea y también hacernos olvidar, al menos por un momento, que estamos viviendo un duro momento a nivel mundial. Bastaron tres meses para que nuestra vida cambiara, y obviamente en lo que va del año las celebraciones de cumpleaños pasaron de ser fiestas con familiares y amigos, puntos de reunión y abrazos a quedadas por zoom, que te feliciten tus vecinos de balcón a balcón, y que ese día solo te acompañen de forma física tu núcleo más cercano, o sea la gente con la que vives. Por eso a Sara Carbonero se le ha ocurrido un divertido juego de palabras para festejar la vida de su esposo y padre de sus dos hijos: Iker Casillas.

El portero cumplió 39 años y Sara se puso creativa, compartió en su perfil de Instagram una imagen del Iker Casillas junto a sus dos hijos, Martín y Lucas, caminando por la playa, y en el pie de foto escribió: "Felizedad", un juego de palabras entre "felicidades" y "edad".

La periodista además hace uso de simpáticas etiqueta o hashtags, en las que asegura que “no se hace mayor, se hace mejor”, le recuerda que cumple "treintaytodos", o le desea una "feliz vida". La familia se encuentra en Oporto, donde reside desde hace 5 años.

Iker, por su parte, recurrió al baúl de la nostalgia y compartió una imagen de él junto a su hermano. "Una vez que cumplí 8 años pensaba que Superman existía y que Spiderman iba lanzando telarañas por los rascacielos de Nueva York. Tenia tantas ganas de ir al colegio que no me importaban otros asuntos. Normal, tenía 8 años recién cumplidos", comienza el mensaje que tiene más de 277.000 'me gusta'.

"Con 8 años sigues disfrutando de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente aunque, ya estas en el límite. Casi casi. Hoy me toca cumplir 39 años. 31 años más que entonces. Se escribe fácil pero da mucho respeto! Mañana mi madre, como ya es tradicional, me tendrá que llamar a las 14:45 en punto. Las madres son así. Si os digo la verdad, parece que mi aniversario mudó de fecha desde hace más de un año. Por lo menos, sigue siendo mayo mi mes particular!!", hace así un guiño a la fecha en la que sufrió el infarto, 1 de mayo de 2019.