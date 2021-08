Sara Carbonero bailando como nunca antes habíamos visto

Su video junto a Junior Míguez y Raquel Perera moviéndose al ritmo de 'Toca toca' del grupo Fly Project se ha convertido en lo más comentado en Instagram en las últimas horas.

Julia García

Las vacaciones de Sara Carbonero las estamos aprovechando no solo para fichar esos looks suyos que tanto nos gustan -solo en los últimos días ya nos ha puesto los dientes largos con un vestido de estilo hippy así como con otro a rayas azules y blancas- sino también para descubrir nuevas facetas de la periodista.

Una de ellas es la de danza, la cual no sabíamos que despertaba el interés de la presentadora hasta que hemos visto sus dotes gracias a un video que ha compartido con sus seguidores de Instagram en el que aparece bailando junto a su amiga Raquel Perera y el artista Junior Míguez. Nunca antes habíamos tenido la oportunidad de ver así a Sara y nos encanta.

¡Menudo ritmazo para empezar la semana!

Al ritmo de la canción 'Toca toca' del grupo de origen rumano Fly Project, en el video se ve como Sara Carbonero y Raquel Perera siguen atentamente los pasos de la coreografía marcada por el rapero y bailarín hasta que llega un momento en el que la improvisación se adueña del momento y ambas continúan bailando cada una a su estilo entre risas.

Con la melena suelta y vestida con un pantalón amplio estampado de estilo relajado, una camiseta básica de tirantes en color gris, unas zapatillas blancas y unas gafas de sol, la periodista ha disfrutado de la que ha sido su primera clase de danza aprovechando los días de descanso que está disfrutando en Cádiz.

"Prometemos mejorar" reza uno de los hashtags que Carbonero ha añadido en la publicación que no deja de acumular emoticonos y piropos, además de comentarios de amigos como Paula Echevarría quien ha escrito "me encanta verte on fire, amiga".

Quién sabe si este será el primero de los muchos bailes que se marque próximamente Sara Carbonero en sus redes como ya lo hacen Laura Escanes o Chenoa para alegría de sus fans.