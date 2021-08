Sandra Oh sobre su ascenso a la fama tras Anatomía de Grey: "Fue traumático"

Convertirse de forma tan repentina en un personaje mediático, obligó a la actriz a buscar ayuda.

Sandra Oh ha hablado sobre la parte más dura de la fama. En su entrevista más reciente con 'Sunday Today', la actriz de 50 años ha confesado que su repentino ascenso al estrellato después de interpretar a Cristina Yang, uno de los personajes principales de 'Anatomía de Grey', fue "traumático".

Oh participó en las 10 primeras temporadas de la serie, la cual abandonó en 2013. Su papel le valió cinco nominaciones a los Emmy y su primer Globo de Oro. Pero a pesar del gran éxito que cosechó, la actriz tuvo que lidiar con serios problemas de salud mental.

"Para ser totalmente honesta, fue traumático", dijo Oh. "La razón por la que lo digo es que las circunstancias que uno necesita para hacer su trabajo requieren mucha privacidad. Así que, cuando uno pierde el anonimato, tiene que desarrollar habilidades para seguir intentando ser 'real'".

Para lidiar con la atención mediática y la pérdida de su privacidad, Oh tuvo que recurrir a la terapia. "Pasé de no poder salir y esconderme en los restaurantes a ser capaz de gestionar la atención, de gestionar las expectativas, sin perder el sentido del yo". Y no dudo en enfatizar la importancia de saber pedir ayuda: "No estoy bromeando. Es muy, muy importante. Hay que trabajar para encontrar la manera de mantener los pies en la tierra", explicó.

Para su decimoséptima temporada, 'Anatomía de Grey' contó con algunos de los personajes de su antiguo reparto. Entre ellos, Patrick Dempsey, T.R. Knight, Chyler Leigh, Eric Dane y Sarah Drew. Sin embargo, dejar la serie en 2013 era para Oh una decisión definitiva: "Dejé esa serie, Dios mío, hace casi siete años. Así que, en mi mente, ya no existe. Pero para mucha gente, sigue muy vivo. Y aunque lo entiendo y lo quiero, he pasado página".

El pasado 20 de agosto, Oh estrenó su último proyecto como actriz protagonista y productora, una serie de Netflix llamada 'La directora' en la que interpreta a la nueva directora del departamento de inglés de una universidad de prestigio estadounidense. La actriz ha hablado de este papel como una excelente interpretación de la "experiencia asiático-americana" y ha confesado que ha sido uno de los trabajos en los que más cómoda se ha sentido.