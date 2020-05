El cocktail de mango y coco de Salma Hayek para celebrar el Día de la Madre tiene pintaza, pero lo mejor es el vídeo en el que muestra cómo prepararlo

Las divas lo son hasta en la cocina.

"¡Qué diva!". Es lo que nos ha salido de la boca mientras no podíamos parar de reírnos viendo cómo Salma Hayek enseña a sus seguidores su "copazo" favorito para brindar por el Día de la Madre, que en Estados Unidos se celebra el 10 de mayo. Antes de meternos en harina, hay que decir que el cocktail tiene una pintaza, así que lo vamos a hacer seguro, pero es que, aunque tuviera mala pinta lo haríamos porque el 'making off' es tan bueno que se lo merece con creces.

Mango, leche de coco, agua de coco, azúcar, hielo, albahaca y mezcal, ese licor mexicano que tiene muy bien ganada su fama. Eso es todo lo que vas a necesitar si quieres brindar como lo hace la actriz. Otra cosa bien distinta es que tengas la misma gracia que ella al prepararlo. De entrada, porque pocas veces habíamos visto felicitar el Día de la Madre como lo ha hecho ella, que en el vídeo se acuerda, literalmente, hasta de las "madres de los caballos, de las alpacas y de cualquier criatura viviente". No, todavía no había probado el cocktail -al menos no el que hace en el vídeo-; es que Salma es una enamorada de los animales y, de hecho, tiene una familia compuesta por ocho alpacas en su granja, como ha contado en alguna ocasión en su perfil oficial de Instagram.

Pero no nos vayamos por las ramas. Que la mexicana es genia y figura nos lo ha demostrado al hacer la receta del cocktail. Además de por su forma de felicitar a las madres del mundo, por cómo va incorporando los ingredientes.

No esconde, por ejemplo, que ella pone el hielo con las manos, pasando de las pinzas que todo el mundo odiamos pero usamos para disimular cuando tenemos visita en casa, y también reconoce que para que esté realmente buena la bebida hay que usar leche de coco cremosa, "de la que engorda... lo siento", dice con toda la honestidad. De fit, el cocktail tiene la fruta y poco más. De hecho, advierte de que si quieres eliminar las calorías puedes usar solo agua de coco, de la que ella también añade una pizca a la picadora después de tirar media botella por la encimera de la cocina -es genial el vídeo por detalles sin editar como este también-, "pero ya no será un helado", que es la idea final del cocktail, que sea una especie de granizado.

Para rematar un vídeo colosal, lleno de gags naturales en poco más de dos minutos, a Salma también se le ha ido la mano con el azúcar, pero qué más da cuando se trata de celebrar y de brindar con una buena copa. Solo de ver cómo lo hace parece que lo estamos saboreando como lo hace ella cuando ya la tiene lista. ¡Salud, Salma!