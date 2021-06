La actriz ha participado en el espacio que conduce Jada Pinkett-Smith con el fin de desmitificar este proceso

Salma Hayek no suele tener ningún problema para contar cuáles son sus preocupaciones y cómo le afectan los problemas del entorno que le rodea. En más de una ocasión se ha referido a las diferentes trabas a las que ha tenido que hacer frente durante su carrera profesional solo por el hecho de ser de origen mexicano y, encima, mujer.

No cabe duda de que, a pesar del gran avance que supuso el movimiento #MeToo, a la meca del cine aún le queda mucho trabajo por delante para ofrecerles mismas oportunidades a ellas y plantear otro tipo de guiones en las que no se incluyan referencias discriminatorias. Sin embargo, actrices como Salma nos hacen pensar que ese cambio está cada vez más próximo, puesto que es una de las intérpretes más reivindicativas de Hollywood.

Lo ha vuelto a demostrar una vez más en el programa Red Table Talk, que conduce la también actriz Jada Pinkett-Smith, en el que entrevista a diferentes personajes de interés. En este espacio, cuenta con el apoyo de su hija Willow Smith, fruto de su matrimonio con Will Smith, y su madre, Adrienne Banfield-Norris. Con esta variedad de edades, busca encontrar un punto en común, aparte de la conexión sanguínea que les une, entre tres generaciones que han desarrollado su personalidad y profesión en diferentes contextos históricos.

Esta vez, la protagonista de Bandidas ha querido contar cómo está siendo un proceso tan natural como es la menopausia y lo ha hecho sin esconder cómo se ha sentido señalada por ello. “Tenemos que convencer a la gente de que no solo es necesario decir la palabra sin problema, sino también hablar de cómo lo afrontamos las mujeres”, ha afirmado durante la entrevista.

Además, ha expuesto el modo en que fue cuestionada cuando empezó a notar los primeros síntomas y, ante la sorpresa de las presentadoras de este talk show, ha contado cuáles fueron las preguntas que los médicos le hicieron: “¿Te están creciendo las orejas y te está saliendo pelo de ellas? ¿Te está saliendo bigote o barba? ¿Te notas más irritada de lo habitual?”.

Por el contrario, “a pesar de que nadie lo reconozca”, uno de los síntomas que puedes tener con la menopausia es el aumento de pechos y es precisamente lo que le ha ocurrido a ella. “Muchos creen que me sometí a un aumento y no les culpo, antes eran más pequeños, igual que el resto de mi cuerpo”, ha opinado con el fin de demostrar cómo se suele cuestionar el aspecto físico de las mujeres.

Con ello, ha incidido en que el momento en que se retira la menstruación no supone que a estas se “les haya llegado la fecha de caducidad, porque no hay edad para patear culos, ni para soñar, ni para ser romántica”. Con estas palabras, la actriz ha puesto en evidencia la situación en la que se encuentran las actrices en el momento en el que alcanzan cierta edad y dejan de ofrecerles papeles por no considerarlas aptas para ciertos roles.

Así, ha denunciado el modo en que se siguen tratando ciertos temas en relación con la mirada histórica y misógina de la mujer y la configuración de su futuro en torno a la familia y la pareja. “No estamos aquí solo para tener hijos ni para cuidar a los hombres ni a todas las personas que nos rodean”, ha insistido con cierta molestia ante la problemática del edadismo que sufren las mujeres y, en especial, las famosas.