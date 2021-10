Ryan Reynolds anuncia que se retira del cine

El actor ha explicado los motivos por los que ha decidido abandonar la la interpretación, al menos de forma temporal.

Julia García

Tras el estreno a lo grande el pasado verano de 'Free guy' con gran éxito de taquilla -ya está firmada la segunda parte- y con el rodaje de la película 'Spirited' concluido, Ryan Reynolds ha anunciado que va a tomarse un descanso del mundo del cine.

Parece que trabajar en la adaptación musical contemporánea de 'Cuento de Navidad' de Charles Dickens ha sido todo un reto para él ya que no ha dudado en hacer público su deseo de retirarse de la gran pantalla después de esto. Lo ha comunicado a través de su perfil de Instagram donde ha compartido una serie de imágenes del backstage de la mencionada cinta que verá la luz próximamente en Apple TV+.

"No estoy seguro de haber estado listo para decir que sí a una película tan desafiante incluso hace tres años. Cantar, bailar y jugar en el arenero con Will Ferrell hizo realidad muchos sueños. Y esta es mi segunda película con los grandes como Octaviaspencer", comienza diciendo el intérprete para después anunciar lo que muchos fans temían. "Momento perfecto para un pequeño año sabático de la realización de películas. Voy a extrañar cada segundo trabajar con este grupo de creadores y artistas con un talento obsceno. En estos días, la amabilidad importa tanto como el talento. He tenido la suerte de trabajar con gente que está a la altura de ambos", termina el texto escrito por Reynolds.

La respuesta de Blake Lively

El mensaje, por supuesto, no ha dejado a nadie indiferente. Ni a sus fans que han lamentado el abandono del intérprete de la gran pantalla, ni a compañeros de profesión que le han dejado cariñosas palabras de apoyo. Por supuesto las palabras han tenido también respuesta por parte de su mujer, Blake Lively, continuando así con el divertido "troleo" que ambos se traen desde hace años en las redes sociales.

La que fuera protagonista de 'Gossip girl' ha escrito "Michael Caine lo hizo primero", haciendo alusión a la supuesta jubilación del veterano actor que se publicó hace unos días en medios de todo el mudo y que él mismo ha tenido que salir a desmentir después.

Aunque tiene dos títulos más pendientes de estreno, 'The Adam Project' y 'Alerta roja', comienza de este modo una nueva etapa para el protagonista de 'Deadpool' en la que, según ha manifestado en algunas entrevistas aprovechará para pasar más tiempo junto a las tres hijas que tiene junto a Blake Lively, James (6 años), Inez (5) y Betty (2).