Rupert Grint, el pelirrojo de 'Harry Potter', se reinventa y olvida a Ron Weasley

El actor inglés, conocido por interpretar a Ron Weasley, se ha hecho mayor (como todos). Estrena la segunda temporada de 'Servant' (Apple TV), el aclamado thriller dirigido por el realizador de 'Sexto Sentido', 'Múltiple' y 'Glass'. Te enganchará.

Ester Aguado|Woman.es

La sombra del mago es tan alargada, que no hay entrevista sin mención a su pasado en la popular saga. Pero Rupert no tiene complejos: pronto entendió que, para convertirse en el gran actor como el que es en la actualidad, debía de dejarse la piel en los teatros londinenses ('Mojo', 2013) y, después, en Broadway ('It's only a play', 2014), amén de protagonizar uno de los videoclips de Ed Sheeran ('Lego House') y de llevar la antorcha olímpica en los JJOO de Londres 2012. El pasado mes de mayo se convirtió en papá de una niña llamada Wednesday -junto con la actriz Georgia Groome-, a la que no pudimos ver hasta noviembre, cuando el actor decidió abrir cuenta en Instagram... ¡y superar el millón de seguidores en una hora!

Ahora, el actor inglés estrena la segunda temporada de una de las series más interesantes del panorama internacional: 'Servant' (Apple TV). Producida por el director nominado al Premio de la Academia M. Night Shyamalan, este thriller cuenta la historia de un matrimonio joven (Lauren Ambrose, de 'A dos metros bajo tierra' y Toby Kebbell, de 'Black Mirror'), que pierde a su primer hijo y cómo la aparición de una misteriosa niñera (Nell Tiger Free, de 'Juego de tronos') pondrá su mundo patas arriba. Tras el final lleno de suspense de la primera temporada, la segunda temporada del thriller da un giro sobrenatural. Mientras Leanne regresa a la casa y se revela su verdadera naturaleza, se avecina un futuro más oscuro para todos.

Hablamos con Rupert y con Nell sobre ella...

Acabo de ver la primera temporada, pero ¿qué me podéis decir sobre la segunda? ¡Sin spoilers, por favor!

Rupert: Esta temporada despega justo donde lo dejamos. Solo unas horas después, pero se siente muy diferente ahora que Dorothy es consciente de que el muñeco es un muñeco y no un bebé de verdad, algo que nunca quiso asumir antes. Creo que, en cierto modo, aporta un elemento completamente nuevo y ahora es una especie de caso de niño desaparecido. Se siente totalmente diferente, hay más en juego.

Nell: Al final de la primera temporada, Lianne se ha ido, desapareció en el vacío y la segunda temporada es como... va a volver, pero ¿dónde ha estado? ¿Dónde está el bebé?

Creo que vosotros dos nunca habíais trabajado juntos. ¿Cómo fue la experiencia, qué podéis decir el uno del otro?

Rupert: ¿Nell y yo? (Risas). Bueno, me encanta trabajar con ella. Cada día, hacemos lo imposible por no reírnos al mirarnos. Es que grabamos un thriller y no es fácil...

Nell: Como puedes ver.

Rupert: Tenemos muchos momentos de contacto visual y tenemos que esforzarnos porque el cuerpo nos pide reír.

Nell: Me encanta trabajar con Rupert, rompemos mucho el personaje, especialmente porque los nuestros tienen una relación realmente intensa y Rupert y yo no tenemos una relación intensa, simplemente nos reímos de todo. Definitivamente, somos los peores de los cuatro. Aunque Toby siempre intenta hacernos reír, y Rupert y yo siempre nos reímos cuando trabajamos juntos. Pero es divertido, hace que el día transcurra más rápido.

¿Y cómo fue trabajar con M Night Shyamalan, un reconocido director de suspense? ¿Aprendisteis algo especial de él?

Rupert: Sí, es una persona agradable e increíble. Creo que es simplemente un genio y sí, lo vemos trabajar y es asombroso la forma en que ve todo, lo tiene todo en la cabeza... Es uno de los mejores narradores de historias, sobre todo en este tipo de género. Te sientes tan seguro con él, también. Todo lo que dice…es una especie de Dios del espectáculo.

Nell: Sí, trabajar con él es un ¡guau! Es inteligente y tiene tanta energía, tan presente cuando está contigo. Y también es divertido, agradable y muy fácil de tratar. Y sí, es un gran honor poder trabajar con él, especialmente en esta serie, y ​​sabes, creo que fue muy importante tener a alguien con las ideas que tiene como director de esta serie. Tenemos mucha suerte de que nos acompañe en el viaje.

¿Conocíais alguna muñeca tan real antes de trabajar en esto? ¿Le daríais una a vuestros hijos?

Nell: Bueno, Rupert tiene una muñeca.

Rupert: Son asombrosas, como verdaderas obras de arte. El mío es un vampiro (risas).

¿Y sobre vuestros personajes? ¿Os parecéis a ellos?

Nell: La verdad es que no, sólo físicamente (risas).

Rupert: Exactamente iguales.

Nell: No, no somos iguales. Que es lo divertido de actuar. Puedo aprovechar un elemento de mi personaje, Leanne, que es nuevo para mí. No lo sé ... Rupert, ¿somos iguales?

Rupert: No.

Nell: Ella es muy callada, contenida y reservada y siempre está mirando.

Rupert: Creo que me parezco más a su personaje y ella se parece más al mío. Ésa es una descripción bastante precisa. Julian es un poco extraño para mí. Tiene tantos componentes sobre sí mismo. Siempre tiene un plan, siempre quiere ir un paso por delante. Ese no soy yo en absoluto. No tengo mucho en común con él, supongo. Es una persona muy diferente.

Imaginad que os ocurre algo parecido a la trama en la vida real, ¿cómo creéis que reaccionaríais?

Nell: Bueno, depende de qué parte. No lo sé, me refiero a que la fuente principal de la trama es realmente devastadora. No lo sé, no es realmente una pregunta para mí, porque no tengo hijos. Rupert: Es difícil. Quiero decir, es una buena pregunta. Porque muchas veces piensas, ¿por qué no llaman a la policía? Pero no lo sé ... Es muy difícil ponerse en la situación. ¡Es muy oscuro!

En una nota más personal, ¿de qué tenéis miedo? ¿En la vida real?

Nell: ¡Es una gran pregunta! Ah ...Toby, le tengo miedo a Toby. (Risas) Bueno, me aterroriza morir y envejecer. Esas dos cosas me asustan mucho, los tiburones… y los puerros. ¡Odio los puerros! Las verduras, digo.

Rupert: ¿Le tienes miedo a los puerros?

Nell: ¡Sí! ¡Me asustan! Mi madre preparó una sopa la otra noche. Y me dijo que tenía puerros ... y no hablé con ella en una hora. Así que la muerte por puerros sería lo peor para mí. ¡Sé cuál es el tuyo, Rupert! ¡Un coro de monjes!

Rupert: ¡Sí! ¡Oh si! Está en todas partes. Una especie de monasterio ... de cualquier tipo, en realidad. El cantar de los monjes… Eso me asusta. Pero sí, también a los obvios como Nell. Aparte de puerros. A la muerte… Y también a las arañas.

Nell: ¡Te tienen más miedo a ti que tú a ellas!

Rupert: No, no lo creo. Me aterrorizan.

Como muchos de vuestros espectadores saben, Nell grabó 'Juego de tronos' (Myrcella Baratheon), y tú obviamente 'Harry Potter' (Ron Weasley). ¿Lo podéis comparar con el de 'Servant'?

Rupert: Bueno, es completamente diferente. Ser parte de HP era este enorme mundo que era simplemente infinito, ya sabes. Y sí, en esta serie todo rebota más y es pequeño, así que obviamente es mucho más limitado en términos de espacios en los que trabajan los personajes. Es otro mundo, pero es divertido igualmente. HP, realmente…no puede compararse con muchas cosas.

Nell: Sí, GOT ('Game of Thrones') es una gran, gran historia y hay tantas partes móviles y diferentes mundos y lugares y es tan diferente. Aquí estamos los cuatro, y tenemos personajes increíbles que entran y salen de la historia, pero el corazón de ella somos solo nosotros cuatro. Y filmamos toda la temporada en unos pocos sets, y ya sabes, todo es sorprendente y todo está sucediendo en este tipo de sueño febril que es el guión. Y te permite pensar realmente y profundizar en ello, y creo que, a pesar de que soy diferente a Lianne, ella es una parte muy importante de mí ahora.

¿Cuáles son vuestros planes para el futuro?

Rupert: Futuro en la vida ... no lo sé. Creo que estoy como ... han sucedido grandes cosas este año. Ha sido una locura, así que ahora tengo una hija. Y lo estoy disfrutando mucho. Ese será mi futuro por un tiempo.

Nell: Yo tengo pendiente de estreno 'Wonderwell', la última película de la maravillosa Carrie Fisher, pero con la pandemia, no sé cuándo podremos hacerlo...