Rosario Flores se despide de su expareja, Quique San Francisco, con música y dolor: "Se me ha ido mi compañero, mi maestro, mi amor"

El actor y humorista ha fallecido a los 65 años por una neumonía bilateral derivada del Covid-19.

Dos días después del trágico fallecimiento de Quique San Francisco, continúan llegando los mensajes de duelo y las condolencias públicas de sus amigos y seres queridos. La última en pronunciarse ha sido Rosario Flores. con una foto reciente de ambos y uno de los mensajes más emotivos (con permiso de Pablo Motos, que le brindó un precioso homenaje en 'El Hormiguero').

"Se me ha ido mi compañero, mi maestro, mi amor. Llevo tu esencia en mi corazón. Contigo se me abre la herida, se me va una parte de mi vida, nunca te olvidare mi genio inigualable", ha escrito la artista, que fue su pareja durante cuatro años. "Crecí a tu lado y me llenaste de sabiduría y felicidad. Contigo aprendí de la belleza verdadera de la facilidad de saborear la vida sin descansos sin normas. Tú siempre dando amor a cambio de nada. Mi ángel de los ojos brillantes. Siempre vivirás en mí", termina su mensaje.

Para acompañar la fotografía, Rosario ha recurrido a la música, en concreto a una de sus propias canciones, 'Lección de Amistad', un tema que la hija pequeña de Lola Flores lanzó en 1994 dedicado a un amigo (en el título se especifica "A Víctor"), y cuya letra hoy ha vuelto a su memoria. "Siempre he visto en ti aquel niño, que jugando al amor olvidó su destino; nunca te podré olvidar", se escucha en el post.