Rosalía lanza nueva colaboración... ¡con Travis Scott!

La artista participa en el último single del rapero 'Highest in the Room'.

Hace poco más de diez días, Rosalía y Kylie Jenner compartían una tarde de mimosas en Los Ángeles que quedaba materializada en un par de imágenes en Instagram. La red social colapsaba entonces por esta reunión y muchos empezaban a preguntarse de dónde surgía esta amistad.

La admiración de la empresaria hacia la artista era la primera y la más válida de las versiones puesto que siempre lo había manifestado públicamente al igual que otras celebrities como Gigi Hadid o Emily Ratajkowski entre otras; pero, en lo que pocos cayeron entonces, es que meses antes de este encuentro la catalana ya había compartido una fotografía suya junto a la entonces pareja de la pequeña del clan Kardashian-Jenner: Travis Scott.

¿Colaboración a la vista? Fue esta la pregunta que empezó a flotar en el aire en aquel momento y la que por fin ha tenido respuesta cuando hemos podido escuchar por fin el nuevo single del rapero en el que Rosalía ha tenido la oportunidad de dejar su sello.

'Highest in the Room' es el nombre del tema en el que ambos plasman su talento junto a Lil Baby, que también ha participado en este remix al que solo le han hecho falta unas horas para convertirse en número 1 en tendencias de Youtube pese a que ni siquiera hay videoclip oficial aún.

"Su black ferrari le doy gas, caballos suenan con delay, si quieres duro el quiere ma', aquí siempre hay un beso de ley, si ahora de fiera no me fuera a conocer, balas que duelen por detrás u ojalá que me cojas confesá" son algunas de las frases que interpreta Rosalía en esta canción que forma parte del último trabajo de Travis Scott quien, después de dos años juntos y una hija en común llamada Stormi, acaba de romper su relación con Kylie Jenner apenas unos días después de su participación en una tórrida sesión de fotos en común.