Beyoncé, Dua Lipa, Ariana Grande, Christina Aguilera, Lola Flores, Billie Eilish... el karaoke de Rosalía va directo a lo más divertido de la cuarentena

Algunos pensarán que se nos está empezando a ir un poco de las manos esto del confinamiento, y puede que sea verdad en algunos casos, pero no es menos cierto que esta extraordinaria situación está ayudando a que exprimamos la creatividad. Con conexión a internet, imaginación y arte se puede montar hasta un karaoke. Rosalía lo ha hecho y pasa directamente al top 3 de lo más divertido que hemos visto en toda la cuarentena entre las celebrities.

La cantante, que está confinada en Miami junto a su manager, avisó unas horas antes a través de su perfil oficial de Instagram a sus seguidores de que tenía ganas de ir a cantar a un karaoke, así que les pidió que le mandaran "buenos temazos" para interpretarlos desde casa. La cosa pintaba bien, pero nadie podía esperar semejante despliegue de la catalana, por muy Rosalía que sea.

Sus stories son un auténtico espectáculo, un escenario virtual en el que se ha metido en la piel de algunos de los mejores artistas de este siglo... y del pasado. Pero no solo solo ha contado, sino que también se ha customizado para cada ocasión. ¡Qué buena es!

Si a alguien le gustan los retos es a la joven barcelonesa, y no hay nada que se le resista, ni siquiera imitar a una de sus grandes inspiraciones y una de las más grandes estrellas españolas del siglo XX, Lola Flores. El 'A tu vera' de 'La faraona' ha sido su carta de presentación, con pendientes flamencos incluidos. Y a partir de ahí, una fiesta absoluta.

Cada vídeo es mejor que el anterior. Y se ha atrevido a poner voz a las canciones más famosas tanto de artistas femeninas como masculinas. Dua Lipa, Mr Eazi, Billie Eilish, a la que ha aprovechado para pedirle a ella y a su hermano Finneas que le manden la parte vocal de la colaboración que tienen pendiente, Daddy Yankee, Frank Ocean, Ozuna, Beyoncé, de la que se ha animado a cantar varios de sus temas, Ariana Grande, Eddy Lover y Christina Aguilera son los artistas que componen la lista completa del karaoke confinado 'made in Rosalía'. Y un look por artista. Casi nada.

Rosalía sings “when the party’s over” and asks Billie to send the vocals for their collaboration on her Instagram Story pic.twitter.com/Jl19KNQzi4

Es difícil quedarse con una de las imitaciones. La tentación nos llevaría a decantarnos por Rosalía en la piel de 'Queen B' cantando 'Halo', o por su versión de Christina Aguilera, a la que ella misma ha mencionado como "la mejor voz del mundo" en uno de los stories, pero si tuviéramos que decantarnos por una, barreríamos para casa: Rosalía como Lola Flores, ¡lo más!

i need Rosalía to perform this song in the most dramatic flamenco Lola Flores way on live TV and serve us another legendary MQC moment pic.twitter.com/nM4fRC1x7T