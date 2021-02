La divertida anécdota de Rosalía haciendo de DJ improvisada a su vecino poco antes de ver a The Weeknd en la Super Bowl por televisión

Mucho se había especulado durante la semana pasada con la pasada presencia de Rosalía en la Super Bowl junto a The Weeknd, pero finalmente la catalana vio el Halftime Show como la mayoría de nosotras, por televisión -por pantallón gigante ella como hemos podido ver en un stories que ha compartido en Instagram-.

Lástima para los millones de personas que nos habíamos hecho ilusión con tenerla sobre el escenario del Raymond James Stadium de Tampa Bay donde Tom Brady, con besazo con Gisele Bundchen a lo Carbonero-Casillas en el 2010 incluido, se ha coronado como uno de los grandes deportistas de toda la historia. Y donde, no menos importante, Sarah Thomas se ha convertido en la primera mujer en arbitrar en una Super Bowl.

No le hubiera venido mal a The Weeknd su amiga Rosalía, porque no parece que su actuación vaya a ser incluida en los tops de mejores de la historia por los expertos en este evento. Al menos, nosotras nos quedamos con el pre show de Miley Cyrus y con el poema de Amanda Gorman.

Pero ha habido una persona que sí habrá agradecido que Rosalía no estuviera en California anoche. Solo una, el vecino de la catalana. Y es que no todos los días te hace de DJ improvisada una estrella mundial de la música, que es justo lo que la española ha hecho con este gran afortunado.

Al parecer, según ha confesado en Twitter la voz del 'Malamente', se conectó accidentalmente a su Bluetooth, y en vez de desconectarse corriendo como hubiéramos hecho la mayoría, ella decidió aprovechar la ocasión para divulgar su arte, el musical.

Me he conectado accidentalmente al bluetooth del vecino en estas q mi móvil empieza a sonar en su casa, así q digo bueno pues le voy a hacer una playlist en directo y le he puesto estrella morente, ian isiah, janis joplin, bon iver, romeo santos tu sabs un poquito de todo ahhahaj