Las redes arden tras ver a Rosalía y Bad Bunny en su actuación en el 'Saturday night live'

Rosalía no tiene límites. Ni siquiera el cielo. Está por ver dónde está el techo de la artista española más internacional del momento.

Amiga de Kylie Jenner, las hermanas Hadid van a sus conciertos, salta de Coachella a poblar las listas de hits más escuchados junto The Weeknd, J Balvin, Ozuna, Billie Eilish -con una canción para la serie de moda, 'Euphoria', para más detalles-.

Y ahora no solo saca otro tema con Bad Bunny, probablemente uno de los artista de la música latina más famoso del planeta en la actualidad, es que ha cantado con él en directo en ¡Saturday Night Live!

La pareja de músicos se ha marcado además una actuación de las que inevitablemente encienden las redes sociales. Y es que en el final de la canción 'La noche de anoche', el tema que han sacado juntos, los dos se mostraron superacaramelados, llegando al límite de hacer pensar a la audiencia que la cosa acabaría como las películas románticas de toda la vida, con besazo incluido.

No llegó a ese punto la cosa, pero fue más que suficiente la prueba de la química que ambos tienen para que los comentarios y los rumores sobre una posible relación entre ellos inundaran las redes sociales. Juzga tú mismo si no has visto todavía el momentazo en directo en el plato de televisión del show más icónico de la televisión norteamericana.

Rosalía, que no apareció en la última Super Bowl como se llegó a rumorear junto a The Weeknd, sí lo ha hecho es otro espacio de audiencias masivas como SNL. Y está muy claro que sabía la oportunidad que tenía ante sí la catalana, que si por algo se caracteriza es por agarrar bien fuerte cada ocasión de oro que se le presenta en su vida profesional -se las ha ganado a pulso, por supuesto-.

Y es que más allá del contenido de la actuación, ya sea coreografiada y muy bien interpretada por ella y Bad Bunny o fruto de la complicidad que tiene con el artista puertorriqueño, Rosalía se marcó otro look para el recuerdo encima del escenario del que también hay mucho que decir.

Es habitual en ella que nos deje con la boca abierta cada vez que escoge vestuario para un show, y en esta ocasión no ha sido menos porque ha sorprendido con un estilo muy distinto a lo habitual.

Su elección ha sido un slip dress tipo patchwork -parece hecho con retales pero es una única pieza- en color rosa empolvado de la firma Kes NYC que ha lucido junto a una camiseta semitransparente, de manga larga y cuello subido, en el mismo tono que el vestido.

Este último destaca por la gran abertura de la falda, que deja entrever las medias en color negro de Wolford con las que Rosalía ha combinado las dos prendas rosas en un outfit muy sensual y femenino que ha rematado con unos botines de tacón alto también en color negro.