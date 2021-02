Rosa López presenta a Iñaki García, su novio "para toda la vida"

La artista ha confesado su amor por el que es su pareja desde hace casi dos años.

Han pasado veinte años desde que conocimos a Rosa López. Dos décadas desde que una tímida joven granadina se colara en nuestras televisiones con un impresionante chorro de voz que le hizo merecedora del título de ganadora de 'Operación triunfo' y el hecho de haber sido bautizada como "Rosa de España" por el gran amor del público que se ganó no solo con su música sino también con su adorable personalidad.

Ahora, tanto tiempo después de aquello, la artista andaluza ha presentado públicamente a su "novio para toda la vida", Iñaki García, un ovetense de 44 años con el que lleva saliendo desde hace año y medio.

En una exclusiva de la revista ¡Hola!, Rosa López explica que ambos se conocieron en un concierto de Marta Sánchez. "Estuve en la parte de los técnicos viendo la actuación junto a otros artistas y, poco a poco, nos dimos cuenta de que la salida iba a ser complicada por la cantidad de gente que había. En ese momento aparecieron Iñaki y su perro policía y nos ayudaron a salir", cuenta la cantante. "Me pidió hacerse una foto y yo le comenté que también quería tenerla. Nos intercambiamos los números de teléfono y lo invité a cenar. Era, en el fondo, una excusa para volver a verlo", añade Rosa a una historia que podría ser la versión española de 'El Guardaespaldas'...

Más allá de la entrañable anécdota de cómo se conocieron, La pareja se abre en canal en la entrevista. "Ambos sentimos que nuestro amor es el definitivo, para toda la vida. Es un amor basado en el respeto, la comprensión, el humor y la alegría. Es la primera vez que no me cuesta presentar oficialmente a mi chico de lo ilusionada que estoy", dice la granadina, que cumplió 40 años a mediados del pasado mes de enero.

A Rosa se la nota muy feliz junto a Iñaki, y prueba de ello es cómo se expresa cuando se refiere a su chico: "No he conocido nunca a un hombre tan bueno, tan puro y tan honesto como él. Me aporta amor, amistad, respeto".

En la misma línea habla Iñaki García sobre Rosa: "Lo que admiro de ella es su corazón. Es una persona increíble. No tiene doble cara, se muestra tal y como es, para lo bueno y para lo malo", comenta el miembro de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, que acompaña a su pareja en el reportaje fotográfico que acompaña a la entrevista exclusiva de ¡Hola!

"El hecho de que esté conmigo en esta sesión de fotos significa para mí mucho más que una boda", concluye la voz del 'Europe is living a celebration'.