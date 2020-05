Rooney Mara y Joaquin Phoenix podrían estar esperando su primer hijo

¡Qué alegría!

Su romance es uno de los más longevos en un Hollywood en el que el amor está marcado por agendas incompatibles y carreras imparables. Sin embargo, y desde que se conocieran en 2016, Rooney Mara y Joaquin Phoenix han demostrado que su relación es mucho más que lo puede verse en las alfombras rojas a las que acuden. Ambos interesados en papeles que remueven conciencias, siempre se han mantenido en un discreto plano amoroso, aunque nunca se han escondido.

Han posado juntos en las alfombras rojas de medio mundo, pero no por ello han dejado que los detalles más íntimos de su relación sean descritos en los tabloides más sensacionalistas. ¿Cómo lo han conseguido? Solo ellos lo saben, pero lo cierto es que son todo un ejemplo de amor en una industria del entrenamiento que muchas veces 'devora' las relaciones sentimentales de quienes viven las colinas de Hollywood.

Ahora, cuatro años después de que comenzaran su relación, 'Page Six' asegura que la pareja podría estar esperando su primer hijo. Emily Smith, periodista de dicho portal de noticias, escribe en dicho artículo que la actriz podría estar de seis meses. Algo que parece un tanto irreal ya que en la pasado entrega de los Oscar en febrero la actriz lució un vestido que realzaba su fabulosa y estilizada figura.

A falta de confirmación (el tiempo dirá si la pareja decide no hablar al respecto), lo que sí sabemos es que la pareja de actores está pasando la cuarentena juntos en su casa de los Hollywood Hills y hace poco los fotógrafos captaron a Rooney de paseo con ropa holgada.

Ambos se conocieron en el rodaje de la película 'Her', pero no comenzaron su relación amorosa hasta que no volvieron a trabajar junto en la cinta 'María Magdalena'. En una reciente entrevista para Vanity Fair, Joaquin aseguró que en un principio él pensó que a Rooney no le gustaba él. "Rooney ha sido la primera chica a la que he buscado en Internet. Nunca había hecho algo así".

La pareja se prometió en octubre de 2019 y según fuentes cercanas estarían esperando a que la pandemia por el coronavirus les deje reunir a todos sus familiares y amigos.