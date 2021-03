Rocío Carrasco revela el episodio más escalofriante, hasta el momento, de su vida junto a Antonio David Flores

"Le dije ‘procura que cuando llegue abajo me haya matado”, ha confesado Rocío Carrasco en el documental de Telecinco sobre el incidente que vivió junto a Antonio David Flores estando embarazada de su hijo David.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

“La actitud de él era de desprecio absoluto”, ha confesado Rocío Carrasco sobre Antonio David Flores en la nueva entrega de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la docu-serie que estrenó la semana pasada Telecinco y que ha revolucionado a España. Hasta hace apenas unos días, la versión del distanciamiento de Rocío Carrasco con sus hijos Rocío y David y con su familia habían sido todo un misterio, sin embargo, en la entrevista más extensa que ha concedido la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco está dando tantos detalles de su vida que hasta ella misma ha confesado que está abrumada.

Tras dar algunas pinceladas en los primeros episodios sobre algunos de los momentos más íntimos de su vida como el intento de suicidio o la reacción de sus padres al enterarse de que mantenía una relación con Antonio David Flores, en los episodios 2 y 3 Rocío Carrasco se ha roto al recordar la infancia de su hija Rocío Flores, pero uno de los momentos más duros de todo la docu-serie, hasta el momento, llega con la escena de la ventana en Chipiona. “Me agarró del camisón y me sacó medio cuerpo por la ventana”.

Aquella fue una noche de verano. Rocío Carrasco estaba embarazada de su hijo David y esperaba a su marido en casa llorando por las sospechas de infidelidad. Por fin dieron las 8 de la mañana y el colaborador de televisión apareció en casa. “Le dije: ‘eres un sinvergüenza’, cuando llegó. Me cogió en volandas del camisón, tenía un ventanal muy grande y a la izquierda una ventana. Me agarró del camisón y me sacó medio cuerpo por la ventana. La barriga me daba en el borde de la ventana. Me giré la cabeza y le dije ‘procura que cuando llegue abajo me haya matado”, le espetó. Entonces, “él tomó conciencia de lo que estaba haciendo y soltó rápidamente”, relató.

Pero esta historia no es nueva, Antonio David ya había concedido una entrevista a la revista ‘Lecturas’ hablando del tema y desmintiendo la versión de la madre de sus hijos mayores. Sin embargo, en el documental, Rocío Carrasco presenta una prueba que echa abajo la versión del que fuera miembro de la Guardia Civil. “Antonio David siempre ha alegado que es imposible que aquello sucediera porque, en esa ventana, hay unas rejas. Él dice que eso no fue real. Esas rejas se ponen en el año 2012. Y la prueba es esta, es un certificado de la persona que pone esa reja”, reveló.