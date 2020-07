Alguien vuelve al reality de las Kardashian... ¡y no podemos esperar!

¿Quién será?

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que la familia Kardashian es noticia día sí y día también. ¿Por qué? Bueno, pues porque por unas cosas o por otras siempre tienen algo que contarnos. Y eh, nosotras encantadas porque, la verdad sea dicha, el 'salseo' en tiempos de pandemia nunca viene mal. Ahora, y tras enterarnos de que Kylie Jenner ha sido destronada como la Instagrammer que más cobra por post patrocinado, Khloé Kardashian ha hecho un anuncio que nos ha encantado.

En la próxima temporada de 'Keeping Up With The Kardashians', uno de sus miembros más queridos volverá. ¿Cuál? Bueno, lo cierto es que las opciones tampoco son tantas. Por un lado tendríamos a Jordyn Woods, la que fuera mejor amiga de Kylie Jenner, Lamar Odom, exmarido de Khloé Kardashian, Caitlyn Jenner, exmarido de Kris Jenner y padre de Kylie y Kendall Jenner, y.... ¡Rob Kardashian!

Efectivamente. Lo has adivinado. Es el hermano de las Kardasian-Jenner el que vuelve a ponerse delante de los focos del reality familiar. Así lo ha confirmado Khloé en una reciente entrevista: "Se encuentra mucho mejor, está en un etapa completamente diferente a la que estaba tiempo atrás. Ha perdido peso y está mucho más motivado".

Por si alguien se ha perdido parte de la historia, fue hace ya varios años cuando Rob Kardashian decidió alejarse del reality familiar debido a sus problemas sentimentales y de salud. Tras una relación de idas y venidas con Blac Chyna, con la que tiene una hija en común, Dream, el empresario cayó en una depresión de la que le ha costado mucho salir.

Eso sí, Rob siempre ha contado con el apoyo de toda su familia y le han permitido disfrutar de una total privacidad sin contar con él para las diversas tramas de 'Keeping Up With The Kardashians'. Ahora, parece que en la nueva temporada, Rob volverá aparecer aunque seguro que tendrá un papel 'secundario' y poco a poco irán mostrando más su nueva vida. Nos alegramos de que por fin haya vuelto a la normalidad.