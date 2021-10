Tras las comentadas imágenes en las que se veía al artista con el rostro más hinchado, ha aparecido en Instagram para aclarar el por qué de su nueva imagen.

Ricky Martín ha hablado. Días después de que se hiciera viral una entrevista suya junto a Enrique Iglesias en el programa 'Primer Impacto' con la periodista Magaly Ortiz en la que ambos hablaron de la gira que han preparado junto a otra estrella de la música latina, Sebastián Yatra, el cantante puertorriqueño ha querido tranquilizar a sus fans (y, de paso, callar a sus 'haters'), que le habían notado en dicha entrevista muy hinchado, como si hubiera salido recientemente de una operación de estética.

En unos stories que ha publicado en su perfil de Instagram, Martin ha salido al paso de todos los comentarios surgidos a raíz de su imagen en el vídeo viral junto a Enrique Iglesias. "Hola familia, ¿cómo están? Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados... preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara. Te lo juro", dice al comienzo de su intervención la voz de 'La mordidita' y otros tantos éxitos musicales que han puesto a bailar a medio mundo.

Mientras se dirige a sus fans y se graba de cerca, Ricky muestra con todo tipo de gestos, tocándose las distintas partes de su rostro, que tiene "líneas" y arrugas propias del paso del tiempo -el próximo 24 de diciembre cumplirá 50 años- y asegura que no tendría problema en reconocer en público que ha recurrido al bótox. "Si me pongo bótox, si me pongo fillers... se lo hubiese dicho, porque yo no tengo nada que esconder", afirma.

El motivo de su rostro hinchado

Antes de poner punto y final a su explicación, Ricky aporta incluso un posible motivo por el cual su rostro estaba tan inflamado el día de la ya famosa entrevista junto a su amigo Enrique Iglesias -es innegable la hinchazón, hasta él mismo lo reconoce-: "Ese día, el día de la entrevista, lo que sí que hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel. Nada, simplemente me inflamé.. pero, fuera de eso, pues fue un día normal", expone. "Eso sí, no quise cancelar las entrevistas con toda mi inflamación. Lo hubiese hecho, para que no tuviese que estar yo hoy haciendo este vídeo, pero insisto, está todo bien", añade a continuación.

No sabemos si habrá convencido o no a todos sus fans con sus argumentos, pero lo que de verdad importa es que Martin, que acaba de arrancar una gira de conciertos en Norteamérica con un primer show en Las Vegas, está bien de salud. Así lo confirma él mismo en los stories donde explica que no se ha operado: "Mi vida está normal, estoy muy saludable. Los quiero mucho, que estén bien", concluye.