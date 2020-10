Los reyes de Holanda piden perdón por haberse ido de vacaciones a Grecia en plena segunda ola de la pandemia

Muy arrepentidos.

Nadie daba crédito en Holanda cuando los periódicos de dicho país se hacían eco de que la semana pasada Guillermo y Máxima de Holanda, junto a sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane, ponían rumbo a su residencia en las islas griegas para disfrutar de unas días de vacaciones. Tal era el escándalo que los reyes de Holanda regresaban a su país el pasado sábado con su hija mejor, mientras que las otras dos niñas permanecían en Grecia hasta el martes.

Pues bien, ahora Guillermo y Máxima de Holanda han grabado un vídeo en el que se muestran muy arrepentidos por haber tomado una decisión que, aunque intentan defender, es a todas luces poco cuidadosa debido a la situación actual que atravesamos a nivel mundial debido a la pandemia.

"Con pesar en mi corazón me dirijo a ustedes. Nuestro viaje a Grecia ha provocado fuertes reacciones de muchos holandeses. Duele haber traicionado la confianza en nosotros. A pesar de que el viaje estuvo en línea con las regulaciones, fue muy imprudente no tomar en cuenta el impacto de las nuevas restricciones en nuestra sociedad. Nuestra propia decisión de regresar se tomó al darnos cuenta de que no deberíamos haber ido", dice el rey Guillermo en un vídeo que ha sido subido a redes sociales por la casa real holandesa.

Unas palabras que, de momento y como era de esperar, han tenido reacciones encontradas ya que algunos no perdonan que los reyes de Holanda no hayan sabido medir mejor sus acciones al ser todo un ejemplo para los ciudadanos holandeses.

Cabe decir que esta no es la primera vez que los reyes de Holanda deben pedir perdón en esta crisis por coronavirus ya que en agosto también disfrutaron de unas vacaciones en Grecia y allí fueron vistos sin mascarillas y sin respetar la distancia de seguridad.