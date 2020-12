La respuesta de Rosalía a C. Tangana que ha dicho que la artista "molaba hace cuatro años" (e, intuimos, ya no)

Las redes están que arden.

Clara Hernández | Woman.es

La historia de desamor de Rosalía y C. Tangana, que fueron pareja sentimental hasta aproximadamente 2018, sigue proporcionándonos nuevos episodios apasionados (y encrespados). Esta semana, los nombres de ambos volvían acaparar la lista de 'trending topics' (el de ella durante más tiempo que el del segundo, hay que señalar) por unas declaraciones que el cantante de 'Tú me dejaste de querer' ha realizado durante una entrevista en la reaparecida revista Rockdelux (y que están grabadas en un vídeo que se ha hecho rápidamente viral en las redes, para que nadie pueda asegurar que sus palabras han sido malinterpretadas).

Tras ser preguntado por la razón por la que Rosalía no aparece en la playlist que ha compartido en Spotify y con la que reivindica a distintos artistas que han sido importantes para él, más aún teniendo en cuenta que él participó en la construcción de el aclamado álbum 'El mal querer' de Rosalía, C.Tangana no duda en insinuar que citar a Rosalía ha dejado de tener "gracia" y afirma que "Rosalía molaba hace cuatro años" (insinuando que, actualmente, no).

"La obsesión con Rosalía ahora mismo es tanta que citarla como referencia es aburridísimo. Es como decir que te gusta la Coca-Cola. ¡Pues muy bien! Molaba hace cuatro años cuando no la conocía nadie", responde, aunque a la vez indica que ella es una de sus "principales referencias en la música".

Las menciones a Rosalía continúan más adelante, cuando se le pregunta por la similitud de los personajes femeninos que aparecen en el clip 'Tú me dejaste de querer' o 'Demasiadas mujeres' a la cantante.

"O sea, una mujer vestida de rojo. ¿Tú te das cuenta? ¡Hay una mujer vestida de rojo (en el vídeo)! Yo entiendo que la gente esté obsesionada con Rosalía, yo lo entiendo perfectamente porque a mí me pasó hace cuatro o cinco años. La gente llega tarde a las cosas. En algún momento se os pasará y la gente dejará de ver a Rosalía en las manchas del gotelé y podremos vivir nuestra vida de forma normal. Que esté pasando es normal, porque hay mucha salsa rosa, pero yo llevo haciendo estas canciones mucho tiempo".

Sin embargo, las palabras (duras) de C. Tangana con la que se ha convertido una estrella de talla internacional también alternan frases de admiración: "Yo entiendo la barbaridad que ha hecho Rosalía en el mundo".

También se vanagloria de haber visto el talento de Rosalía antes que nadie: "¿Mis colaboraciones con quién han sido? Con Rosalía, Dellafuente y Niño de Elche (...). ¿Por qué mis colaboraciones eran con esa gente cuando yo no colaboraba con nadie? Pues ahora es obvio".

Por supuesto, las declaraciones virales de C. Tangana también han llegado a Rosalía, que ha respondido sin palabras pero con un "unfollow sonado" en las redes a ese artista que le dedica elogios (algunos) y muchos menosprecios. Él, por su parte, tampoco sigue ya en Instagram a la cantante de 'El mal querer'. Y en esas estamos.

"Yo siempre he tenido preocupación por ser un artista de verdad y pasar a la p*ta historia", dice también el madrileño en la entrevista, la cual ahonda, además (y sobre todo) en su faceta musical. Y es curiosa.