La genial respuesta de Lena Dunham a quienes critican su aumento de peso

La actriz y productora no ha querido callarse ante los haters que se han metido con la imagen que lució el día de su boda con Luis Felber.

Julia García

El pasado 25 de septiembre, Lena Dunham se casaba con Luis Felber, el músico británico-peruano conocido profesionalmente como Attawalpa con el que comparte su vida desde hace menos de un año. Lo hacían en Londres en una ceremonia casi improvisada en el Union Club del Soho en la que la actriz, productora y directora lució hasta tres vestidos diferentes diseñados a medida para la especial ocasión por su amigo Christopher Kane.

Las imágenes de la novia enfundada en las creaciones de Kane dieron la vuelta al mundo enseguida y a la cantidad de felicitaciones por parte de seguidores de la pareja que enseguida podían leerse en las redes sociales se unieron también los comentarios negativos de multitud de haters que criticaban el aspecto físico de Dunham, algo ante lo que la protagonista no ha querido quedarse callada.

"La semana pasada fue hermosa por muchas razones. Primero, me casé. Mi esposo y yo viajamos al campo y observamos colmenas de abejas y campos de flores silvestres. Pude sentir el intenso amor de mis amigos / familiares que nos rodean. Me tomé un pequeño descanso del trabajo, lo que me recordó lo mucho que amo lo que hago y lo emocionado que estoy de compartir con ustedes lo que he estado haciendo en 2022. Lo digo porque a lo largo de los años, he compartido muchos desafíos. contigo y estos momentos de alegría me hicieron pensar que deberíamos admitir que cuando estamos felices también, no es un crimen", empieza el mensaje que la creadora de 'Girls' ha publicado en Instagram al respecto.

"Toda esta seguridad me hizo olvidar, por un momento, por qué he creado límites tan intensos con Internet en los últimos años. Es demasiado fácil sentir el resplandor del apoyo y olvidarse del pozo negro que acecha detrás de él, así que eché un vistazo y vi algo de mierda retorcida, la mayoría no vale la pena responderle o incluso compartirlo con vosotros", continúa el texto en el que reflexiona sobre la detracción que ha sentido en internet sobre su cuerpo.

"Es una historia que no quiero que otras mujeres, otras personas, se alojen en sus cabezas, es que de alguna manera debería avergonzarme porque mi cuerpo ha cambiado desde la última vez que estuve en televisión. En primer lugar, "¿Lena se comió al elenco de Girls" no es una broma muy buena? Podría darle un toque al Twitter. En segundo lugar, es irónico que mi cuerpo se compare con un cuerpo que también fue objeto de desprecio público: una cámara de eco de vergüenza corporal. Pero, por último, ¿cuándo aprenderemos a dejar de equiparar la delgadez con salud / felicidad? Por supuesto, la pérdida de peso puede ser el resultado de un cambio positivo en los hábitos, pero ¿adivinen qué? También puede aumentar de peso".

El cuerpo de Lena Dunham, objetivo de críticas

Son muchas las veces en las que la figura de Lena Dunham se ha convertido en el foco de los 'haters' como cuando desfiló en la Semana de la Moda de Londres hace casi dos años y ella siempre se ha mostrado igual de reivindicativa con estos comentarios.

En el caso de su boda, en el mismo texto que ha publicado asegura que este cambio de imagen con el que tanto se meten atiende exclusivamente a un problema de salud. "En los 4 años transcurridos desde que estoy sobria y comencé mi vida como alguien que aspira a la salud y no solo a los logros. Estos cambios me han permitido ser el tipo de hermana / amiga / hija que quiero ser y sí, conocer a mi esposo (quien, por cierto, no me reconoce en esas fotos viejas porque ve lo tenue que estaba mi luz)", argumenta.

Lena Dunham termina diciendo en su aplaudido alegato: "Digo esto para cualquier otra persona cuya apariencia haya cambiado con el tiempo, la enfermedad o las circunstancias: está bien vivir en su cuerpo actual sin tratarlo como una transición. Lo estoy, y realmente lo estoy disfrutando. Os amo a todos".