La entrevista que Meghan Markle y el príncipe Harry concedieron a Oprah Winfrey no ha dejado de provocar reacciones.

Clara Hernández

La entrevista que Meghan Markle y el príncipe Harry concedieron a Oprah Winfrey (puedes leer aquí el texto completo, en español) no ha dejado de provocar titulares y reacciones desde que se emitió, en la madrugada del lunes, en la CBS.

La duquesa de Sussex afirmó que las presiones que sufrió en la casa real le hicieron pensar en quitarse la vida, que su hijo Archie fue objeto comentarios y decisiones racistas por parte de la familia de su marido y negó que hubiera hecho llorar a Kate Middleton como había afirmado la prensa ("Fue al revés", afirmó").

La conmoción que provocaron sus declaraciones hicieron que la casa real emitiera un comunicado en el que mostraban su tristeza por lo "desafiante" que su etapa en palacio había sido para Meghan Markle y el príncipe Harry, y prometían investigar las acusaciones de racismo, un extremo al que el príncipe Guillermo también se ha referido ("No somos una familia racista", ha dicho).

Ahora bien, este huracán, ¿ha reforzado la imagen de Meghan Markle, o más bien todo lo contrario? Hay opiniones divididas. Mientras en Estados Unidos varias voces populares han mostrado su apoyo a la esposa del príncipe Harry, especialmente en lo concerniente a las acusaciones de racismo, y triunfan hashtags como #IamMeghan, algunos medios británicos y usuarios han estallado contra Meghan Markle.

En otras partes del mundo, como en España, se mira todo con cierto escepticismo el asunto y no faltan los memes, aunque la duquesa de Sussex no parece arrastrar especial fervor.

Estas son las opiniones más comentadas:

A FAVOR:

Serena Williams: la deportista y amiga de Meghan Markle fue una de las primeras en expresar su apoyo cerrado a la duquesa, recriminando las actitudes racistas de la casa real. "Meghan Markle, mi desinteresada amiga, vive su vida —y predica con el ejemplo— con empatía y compasión. Me enseña cada día lo que significa ser noble de verdad. Sus palabras ilustran el dolor y la crueldad que ha experimentado".

Beyoncé: la reina del pop, con tratamiento de diosa por algunos, tampoco se ha quedado callada y ha destacado el valor de Meghan para rebelarse contra las normas. "Gracias, Meghan, por tu coraje y liderazgo. Todos somos ahora más fuertes y tenemos más inspiración por ti", ha escrito bajo una imagen en la que aparece la artista saludando a la duquesa de Sussex.

Meena Harris, nieta de Kamala Harris: La joven deseó un "Happy Meghan Markle appreciation Day' ('Feliz Día de Gracias de Meghan Markle') antes de que comenzara la entrevista para más tarde retuitear, entre otros, los comentarios de apoyo que Serena Williams envió a la duquesa de Sussex y otros mensajes que recriminaban el racismo de la monarquía.

La poeta Amanda Gorman: La poetisa que nos enamoró en la investidura de Joe Biden y, luego, en la Super Bowl, ha mostrado públicamente su apoyo sin fisuras con varios tuits en los que se refiere a Meghan Markle como una inspiración. "No está claro si esto cambiará a la familia real, pero la fuera de Meghan sin duda redefinirá la familia en todas partes. Piensa en las mujeres que se inspirarán en ella para defender sus vidas, en las parejas que serán más amables y valientes que la familia en la que nacieron". "Meghan está viviendo la vida que Diana debería tener, si tan solo los que la rodean hubieran sido tan valientes como ella. Meghan no está viviendo una vida sin dolor, sino una vida sin prisión".

Meghan is living the life Diana should have, if only those around her had been as brave as she was. Meghan isn’t living a life without pain, but a life without a prison. — Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) March 8, 2021

El cineasta Michel Moore: El popular director de cine y escritor estadounidense, conocido por películas como 'Fahrenheit 11/9', critica sin tapujos el "racismo" de la Corona. "El reino que trajo esclavos por primera vez hace 400 años ha sacado a la luz su actual racismo en toda su brutalidad: ¿Cómo de negros serán sus hijos? El Palacio se negó a proporcionar seguridad para su bebé. Meghan, aplastada, consideró el suicidio. Vaya.".

A withering interview w/ Harry & Meghan via Oprah. The Kingdom which first brought slaves here 400yrs ago has their current racism outed in all its brutality—how black will her kids be? The Palace refused to provide security for her baby. Meghan, crushed, considered suicide. Wow. — Michael Moore (@MMFlint) March 8, 2021

Jelani Cobb, periodista de The New Yorker: "No podemos escandalizarnos de que la corona que presidió un sistema de esclavitud colonial global pueda ser un poco racista, ¿verdad?", comentó, con ironía, ante sus 372.000 seguidores en Twitter, el redactor del diario estadounidense. "Esta gente (por la corona) no se dio cuenta de que estaban tratando con una mujer adulta. Estoy seguro de que ahora lo saben", afirma en otro tuit.

We can’t be shocked that the crown that presided over a global colonial slave system might be a wee bit racist, right? — jelani cobb (@jelani9) March 8, 2021

La ministra Bernice King, hija de Martin Luther King: "La realeza no es un escudo contra la devastación y la desesperación del racismo (...) Agradezco que Meghan Markle siga aquí", escribe en uno de los muchos tuits que ha escrito al respecto.

Royalty is not a shield from the devastation and despair of racism. #MeghanMarkle — Be A King (@BerniceKing) March 8, 2021

La comentarista y política Ana Navarro-Cárdenas: La popular tertuliana política que vive en Estados Unidos y que cuenta con 1,6 millones de 'followers' en Twitter subrayó la gravedad de los comentarios racistas contra el pequeño Archie, aunque lo hizo con un comentario bastante ofensivo en el que arremetía, entre otras cosas, contra las orejas del príncipe Carlos. "¿Me estáis diciendo que este Adonis (por Carlos), o alguien estrechamente relacionado con él -ya sabéis, como el presunto pedófilo tío Andrew- estaba preocupado por el color de la piel de un bebé? Si yo fuera pariente de Meghan, me preocuparía por cómo serían sus orejas".

Really. Are you all telling me this Adonis, or someone closely related to him -you know, like alleged pedophile Uncle Andrew- was worried about a baby’s skin color?



Shoot. If I were related to Meghan, I’d been worried about what the baby’s ears would look like. pic.twitter.com/Z5qduOqer0 — Ana Navarro-Cárdenas (@ananavarro) March 8, 2021

La presentadora Jameela Jamil: La popular presentadora y actriz de 'The good place' británica critica a la prensa británica y la corona, alineándose con Meghan. ¿Podemos, por favor, tomarnos un momento para recordar lo obsceno que fue el comportamiento de la prensa y del palacio ante una entrevista que en realidad resultó ser bastante vaga y mansa? ¿Qué pensaban que iban a decir Meghan y Harry? ¿Qué habrán hecho para tener tanto miedo?"

Can we please take a moment to remember how obscene the behavior of the press and palace was in anticipation of an interview that actually turned out to be quite vague and tame? What did they THINK Meghan and Harry were going to say? What must they have done to be so afraid? — Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) March 8, 2021

El congresista demócrata Jamaal Bowman: "Meghan Markle y yo estamos de acuerdo: todo el mundo necesita estar unido", tuiteó el día de la entrevista en su perfil social, que siguen 333.500 personas.

Meghan Markle and I agree: everyone needs a union. — Jamaal Bowman (@JamaalBowmanNY) March 8, 2021

SAG-AFTRA, sindicato estadounidense de actores y locutores: "Todos estamos contigo, Meghan. Todo el mundo se merece la protección de un sindicato", han escrito, llevando a su terreno una de las frases de Meghan en la que esta lamentaba la falta de protección que había encontrado por parte de la casa real y lo comparaba con la protección que sí había tenido en sus años de actriz gracias a los sindicatos.

We are still here for you, Meghan. Everyone deserves the protection of a union. #MeghanandHarryonOprah #unionstrong #sagaftramember — SAG-AFTRA (@sagaftra) March 8, 2021

Ava DuVernay: la directora, guionista, productora y actriz estadounidense, con más de 2,7 seguidores en Twitter, no solo ha querido recordar la entrevista que en su día concedió Lady Di a la BBC, demostrando las similitudes entre las protestas de suegra y nuera, sino que ha retuiteado un llamamiento que ha estado circulando estos días por las redes con el hashtag #BlackWomenAtWork que muestra indignación por el presunto trato racista de la casa real y llama a la acción. "Hay una Meghan Markle en tu lugar de trabajo ahora mismo que necesita que tomes acción, no solo tu hashtag en redes sociales. La misma empatía que has sentido esta noche viendo a Harry y meghan, debería traducirse en acción en tu lugar de trabajo".

There is a #MeghanMarkle in your workplace right now who needs your action, not your social media hashtag or performative #allyship.



The same ‘empathy’ that you felt tonight watching #HarryandMeghanonOprah, should translate to action in your place of work.#BlackWomenAtWork 👏🏾 https://t.co/GbgsXzYdR2 — Sabrina N. Browne (@sabrinabrowne_) March 8, 2021

#ImwithMeghan: es el hashtag a favor de Meghan Markle que surgió espontáneamente en las redes tras ver la entrevista con Oprah y que han etiquetado miles de usuarios. Bajo este paraguas, son muchos quienes destacan la valentía de Meghan para rebelarse contra un sistema injusto y admitir sus problemas mentales, recriminan el racismo y muestran su solidaridad por el dolor sufrido por la duquesa de Sussex. En este grupo figura, entre otros muchos, la novelista Luvvie Ajayi Jonesm, que subraya el hecho de que no quisieran conceder a Archie el título de príncipe.

Wow.



The Monarchy defected from PROTOCOL to not let Archie be a Prince.



The family that is STAUNCHLY traditional said "no" to tradition b/c that boy was partly Black.#ImWithMeghan — Luvvie is the #ProfessionalTroublemaker (@Luvvie) March 8, 2021

The Washington Post (William Booth): sin la emotividad que recogen los mensajes anteriores, el periódico mayor y más antiguo de la capital de Estados Unidos alude a los "errores" sin corregir de la monarquía británica que han quedado expuestos en la entrevista y señala que la institución parece "seguir estando especialmente alejada de temas como la salud mental y el racismo".

The New York Times (Sarah Lyall y Tarino Mzezewa): "Racismo, falta de respaldo y apoyo financiero", son las denuncias que pronunció Meghan y que un artículo de The New York Times recoge, indicando que la entrevista sirvió para "recordar que Harry y Meghan no tienen miedo de hablar de los problemas de salud mental (...) y que de un modo u otro, seguirán haciendo un trabajo similar al que hacían como miembros de la familia real".

Hamilton Nolan, en The New York Times: Por su parte, el columnista Hamilton Nolan, en el mismo periódico, utiliza la entrevista para arremeter contra el sistema monárquico. "Una entrevista reciente de la que quizá hayas oído hablar revela que la monarquía británica es un antro tóxico de murmuraciones y racismo. ¿Y quién podría dudarlo? No hay nada más fácil de creer que una institución creada para ser la encarnación física del clasismo esté inundada de inhumanidad (...) Cualquier nación que siga teniendo una monarquía en 2021 está demostrando tener una mortificante falta de agallas revolucionarias", afirma.

La activista Brittany Packnett Cunningham: Su mensaje, que retuiteó la cantante y actriz Gabrielle Union, alude al juego de polaridad que la prensa británica practica con Meghan y Kate Middleton (o te gusta la una, o la otra) y que la primera denunció en la entrevista. "La diferencia de trato entre Meghan y Kate es uno de los ejemplos más claros de la misoginia en juego y es un recordatorio de que si pueden hacer eso a una duquesa, está sucediendo a las mujeres negras todos los días".

The polarity is precisely the issue. The difference in treatment between Meghan and Kate is one of the clearest examples of the misogynoir at play & is a reminder that if they can do that to a Duchess, it’s happening to Black women *everyday*#OprahMeghanHarry#BlackWomenAtWork — brittany packnett cunningham has 3 names. (@MsPackyetti) March 8, 2021

La televisiva Bethenny Frankel: Muy popular en Estados Unidos por su participación en el concurso 'The Real Housewives of New York City', asegura que no puedo evitar las lágrimas al escuchar a Meghan. "La angustia emocional y el racismo deben sentirse sofocantes e impotentes", opinó.

I watched M & H sit down. Emotional distress & racism must feel suffocating & powerless. I’m a polarizing, unfiltered(often to a fault)flawed person w a voice. When I heard of the interview,during a pandemic, it felt like a surprising choice. I’m sorry if it hurt or offended you. — Bethenny Frankel (@Bethenny) March 8, 2021

El exprimer ministro de Australia, Malcolm Turnbull: mas que mostrar su apoyo a Meghan Markle o el príncipe Harry, la entrevista le animó a "deshacerse de la monarquía británica" e invitó a cuestionarse si el próximo monarca después de la reina Isabel debería "convertirse en nuestro jefe de Estado".

El columnista de Uganda Nicholas Sengoba: En la misma línea que el exmandatario australiano, aseguró que la entrevista había abierto sus ojos más aún sobre "la Commonwealth" y planteó que había cuestiones no resueltas con sus antiguos colonizadores. Asimismo, cuestionó si los jefes de Estado de la Commonwealth deberían seguir estando orgullosos de cenar con los miembros de la familia real.

Voces laboristas: Atendiendo a las palabras de los duques de Sussex, miembros del Partido Laborista británico han pedido una investigación sobre los comentarios racistas a los que aludieron.

EN CONTRA:

Maureen Callahan (New York Post): No todos los comentaristas estadounidenses apoyaron a los duques de Sussex. La columna de Maureen Callahan en New York Post se titulada 'Meghan Markle's interview was full of bull' ('La entrevista a Meghan Markle estuvo llena de tonterías') y mostraba todo menos pena por la exactriz, recordando la frase que esta dijo ("No pensaba decir nada escandaloso") después de lanzar todo tipo de bombas. "Por favor, como todos sabemos, Meghan no es tan buena actriz", comenta, antes de arremeter contra la supuesta ingenuidad de Meghan, que aseguró que antes de casarse no sabía nada de la familia real, o contra su queja de que nadie se preocupaba de sus sentimientos "en medio de niños hambrientos y empobrecidos en Sudáfrica". ¡Sin desperdicio!

Piers Morgan (Good morning Britain): Ya sabemos que el popular presentador británico del programa 'Good Morning Britain' ha dimitido tras criticar a Meghan Markle. Tras leer un extracto de las palabras que la duquesa de Sussex había pronunciado en la entrevista con Oprah, comentó: "No creo ni una palabra de lo que dice. No me la creería ni aunque me leyera un informe meteorológico y el hecho de que provocara este ataque contra la familia real creo que es despreciable". Tras las amonestaciones del copresentador, Alex Beresford, se levantó y se fue. "¿Es demasiado tarde para las nominaciones al Oscar?", preguntó, también, en relación a la duquesa.

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe — Piers Morgan (@piersmorgan) March 10, 2021

Tucker Carlson en Fox News: No arremetió contra los duques de Sussex, pero defendió la postura de Piers Morgan. "Dijo la verdad y se negó a que la mafia le hiciera mentir y eso es una inspiración para todos nosotros".

Tucker Carlson defends @PiersMorgan: “He told the truth and refused to let the mob make him lie and that is an inspiration to all of us.” pic.twitter.com/KEFEqG2WtZ — TV News HQ (@TVNewsHQ) March 11, 2021

La periodista Megyn Kelly: la reportera y abogada tampoco ha dudado en arremeter contra la pareja, a la que acusa de victimismo. "Meghan y Harry pretenden que ningún miembro de la realeza lo ha tenido peor en la prensa que ellos. Por favor. ¿Has visto alguna vez a gente tan privilegiada revolcarse en su propio victimismo (percibido) de esta manera?

In which M & H pretend that no royal has had it worse in the press than they have. Give me a break. Have you ever seen such privileged people wallowing in their own (perceived) victimhood like this? https://t.co/TTIiLhw9uD — Megyn Kelly (@megynkelly) March 8, 2021

El experto sobre asuntos reales Robert Jobson, en Daily Mail: Asegura en un artículo en el Daily Mail que la única ganadora del debate es "la multimillonaria Oprah Winfrey" mientras Meghan, "cuyas habilidades interpretativas han sido exageradas, ofrece una actuación rebuscada y sobreactuada". "Las pausas dramáticas son tan obvias", subraya, antes de indicar que, actuando o no, Meghan "no contiene sus insultos". "No pude evitar sentir pena por la Reina, el Príncipe Felipe y el Príncipe Carlos en particular cuando su hijo multimillonario reveló que estaba aislado económicamente y que dependía de los millones que le dejó su difunta madre Diana"

El periodista español Jaime Peñafiel: Tras lo sucedido, el experto español en monarquía ha tachado a la duquesa de Sussex de "desequilibrada". "Ella es una desequilibrada como lo era Lady Di", afirmó en el programa 'Cuatro al día". "No es cierto que la casa real fuera racista. había una curiosidad lógica de saber si el niño iba a sacar los genes de la abuela, que es totalmente negra. Normal", afirmó.

El historiador británico Robert Lacey: El biógrafo y asesor de 'The Crown' que dijo en el pasado que Meghan había sido crucial en la ruptura de Guillermo y Harry, quita peso a algunas de las declaraciones de Meghan. Por ejemplo, afirma que el hecho de que se le retirara el pasaporte o el carné de seguridad es "por su propia seguridad". "Si pudiera salir a conducir por su cuenta, no estaría protegida".

ESCÉPTICOS CON AMBOS BANDOS

Marine Hyde en The Guardian: La comentarista británica repasa algunas de las incongruencias de la corona en una columna en The Guardian, pero eso no significa que se alinee con el príncipe Harry y Meghan Markle: "En lo que respecta al dinero, seguro que es lamentable que te "corten las finanzas" a los 30 años, de forma que te obliguen a dejar una casa financiada por los contribuyentes para comprar una mansión californiana de 14,5 millones de dólares. Pero la sensación es aún mayor cuando el Palacio de Buckingham anuncia puestos de trabajo por debajo del salario mínimo, dado que muchas de las tareas suenan como algo que se esperaría que hicieras si te retuvieran sin pasaporte a cambio de "alojamiento y comida" en un cobertizo"

El asesor de relaciones públicas Mark Borkowski: Valoró la entrevista de ser "muy perjudicial" para la familia real y, en general, ser un elemento dañino para muchas cosas, y señaló que algunas de las acusaciones de Meghan eran "profundamente personales". "Esto podría ser el comienzo de una guerra de relaciones públicas (...) Hay muchos perdedores en esto".