La reflexión de Laura Escanes sobre la maternidad y los juicios de valor que más te va a hacer pensar al respecto

La influencer vuelve a hablar de este tema sin tapujos.

Woman.es

"Soy madre y me pongo vestidos cortos. Me hago fotos en bikini. Juego a 'Animal crossing'. Me opero el pecho. Me voy con mis amigas de cena. Tengo tiempo para leer. Me voy con mi pareja un fin de semana. Voy al cine. Voy de compras. Me maquillo. Escribo. Contesto a mis haters. Hago stories desde el sofá. Hago vídeos tontos. Me río... Vivo".

Cuando una reflexión dice tanto en tan pocas palabras no hace falta ni introducirla, genera más impacto si se lee de forma súbita e inesperada. Son palabras de Laura Escanes y así comienza el stories en el que ha plasmado con toda la honestidad y sinceridad del mundo cómo se siente ante todo lo que tiene que leer y escuchar sobre cómo decide ella ejercer la maternidad. Al ser un personaje público, tiene experiencias de este tipo para dar y regalar, pero si eres madre te sentirás identificada desde la primera hasta la última línea de su reflexión inicial, que tiene una segunda parte antes del alegato final.

"También cambio pañales. Doy biberones. Acuesto a mi bebé. Duermo con mi bebé. Juego. Exploro la casa. El jardín. Le quito césped de la boca. Me baño con ella. Cocino para que decida no comer nada. Me desespero. Me sonríe. Se me pasa. Paseamos".

En un segundo stories -hasta este detalle lo ha clavado la influencer, para dejar así a sus seguidores, haters, fans o paseantes ocasionales por su perfil de Instagram, que asimilen la primera parte de su exposición-, ha profundizado más si cabe en el tema, poniendo en el grito en el cielo sobre todos los ataques que tiene que aguantar una madre. Y da igual que esta exponga su vida en público o no, porque en el ámbito privado también pasa parecido.

"Si tienes ayuda, porque tienes ayuda. Si tiras de los abuelos, porque te lo crían los abuelos. Si no tienes opción y empieza la escuela infantil, porque es muy pequeño. Si sales, porque sales. Si no sales, porque no tienes vida y eres muy aburrida. Si das el pecho más de 1 año, que es muy mayor. Si no lo das, es lo peor que le podías hacer a tu hijo. Si haces BLW -'baby led weaning', dar alimentos enteros, troceados, a los niños desde que arranca la alimentación complementaria a los 6 meses de vida-, que no comen nada. Si das triturados, que así no aprenden. Si porteas, que los acostumbras. Y así hasta el infinito y más allá".

Si eres tía, abuela, prima o simplemente amiga de alguna mamá contemporánea y has observado mínimamente lo que pasa a su alrededor, comprenderás su mensaje al instante. Es más, porque nadie es perfecto, es muy probable que tú misma le hayas juzgado en algún momento sin darte cuenta del daño que haces y, sobre todo, de lo mucho que cansa.

Laura Escanes es la bandera de todas esas mamás que están hartas de tener explicaciones, y por eso aplaudimos que vuelva a decir las cosas como son al respecto. Porque como ella misma dice en el mismo stories, "no voy de supermamá, ni mucho menos. Cada uno se organiza como puede, como considera y como pueda permitirse. No soy mejor. Pero tampoco peor".

De eso se trata, de que cada madre, y cada padre también, puedan ejercer la paternidad con absoluta libertad dentro de sus circunstancias personales, y que nadie juzgue por ello. Vive y deja vivir.