La reflexión de Cristina Pedroche sobre los haters: "Algo en su vida está mal"

La presentadora ha opinado sobre las críticas que recibe diariamente en las redes sociales.

Julia García

Que en las redes sociales hay mucha gente que se aprovecha del anonimato para cruzar los límites no es una novedad. No en vano, el término 'hater' ya está más que asimilado y extendido en el lenguaje coloquial, callejero, en nuestro país. Pero que una novedad se convierta en costumbre no es motivo suficiente para que no se siga denunciando, y eso es lo que ha hecho Cristina Pedroche en el programa de televisión donde colabora, 'Zapeando', a su vuelta de unas vacaciones donde nos ha dado mucha envidia a todos los amantes de la cocina.

La presentadora se ha referido a la cuestión delos haters en las redes sociales, problema que sufre en primera persona desde hace mucho tiempo, después de que lo sacara a la palestra el presentador del show, Dani Mateo, que también lidia con los ataques digitales porque es activo en redes sociales como Twitter. "Hay cada vez más gente queriendo compartir cosas y cada vez hay más gente que odia a la gente que comparte cosas", ha dicho el cómico y presentador antes de preguntar a Pedroche cuál ha sido el comentario que ha recibido "que más loca te haya dejado en tus años de Instagram".

La vallecana, que pese a los haters sigue en plena forma en las redes, le ha respondido a su compañero con total franqueza, como acostumbra: "¿A mí? No, es que no puedo ni verbalizarlo", ha dicho antes de poner un ejemplo concreto: "Un día me hicieron un comentario muy malo, cuando una persona de mi familia estaba muy enferma, y pensé: '¿Qué tiene que tener esa persona en su cabeza para desearle el mal a otra persona que no conoce, que solo ve cuatro tontería en la televisión o cuatro chorradas en Twitter?' Y pensé, 'es que esta persona necesita un abrazo'".

No siempre los insultos son los que más daño hacen a celebrities con perfiles virales, como demuestra la reflexión de Cristina Pedroche, pero también es cierto que ella está ya muy habituada a los haters. Seguramente su reflexión no hubiera sido la misma cuando empezó a estar activa en las redes. De hecho, ella misma ha reconocido también en otro momento de su intervención que "La gente a veces estaba mal, pero yo cuando empecé a recibir muchas, muchas críticas, o sea, hace muchos años, porque ahora ya es una cosa loca, a mí me alteraba mucho, y me enfadaba porque decía 'si no me conocen, ¿por qué me están diciendo esto?' Me alteraba de verdad", ha admitido la madrileña.

Para Pedroche, la soledad y la infelicidad son la explicación a tanto odio digital. "Lo digo de verdad. La gente que critica tanto, en el fondo, es porque se siente sola y está mal. Algo en su vida está mal. Habría que analizar qué le está pasando a la gente para que algo le genere tanto odio", ha concluido.