El reencuentro de Jennifer Aniston y Brad Pitt tiene a sus fans enloquecidos

No es para menos.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Atención, atención porque podríamos estar ante uno de los reencuentros más importantes de la historia de Hollywood. De ahí que los seguidores de Brad Pitt y Jennifer Aniston estén que no caben en sí de gozo. Y nosotras también, para qué engañarnos. Tras la lectura de los nominados a los Globos de Oro, una cosa ha quedado clara: ambos actores han conseguido sendas nominaciones y eso solo puede significar una cosa... Los veremos pisar la misma alfombra roja.

Algo que no ocurre desde tiempos immemorables y de ahí que sus seguidores hayan puesto el grito en el cielo. Claro está que no posarán juntos, pero quién nos dice a nosotros que dentro de la gala no se saluden y este gesto quede inmortalizado para siempre en nuestras retinas. Una ceremonia que tendrá lugar el próximo domingo 5 de enero y que nosotras no pensamos perdernos.

Lo cierto es que este año parece ser un gran año para ambos, profesionalmente. Él opta a hacerse con el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto por su papel en Once Upon A Time in Hollywood y ella ha sido nominada como Mejor Actriz en una serie de televisión por su trabajo en The Morning Show.

Así pues, la próxima gala de los Globos de Oro contará con un aliciente adicional. Además, estaremos muy atentas a todo lo que ocurra porque Antonio Banderas compite por el galardón en la categoría de Mejor Actor Dramático por su papel en Dolor y Gloria y Ana de Armas también podría alzarse con la estatuilla a Mejor Actriz de Película de Comedia o Musical gracias a Puñales por la espalda.